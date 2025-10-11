Las reservas de Puente Alta bajan al 35% y dejan en vilo a más de 33.000 segovianos

El Ayuntamiento de Segovia carga contra la gestión que está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Representantes municipales tachan de «inadmisible» la « ... ambigüedad» del organismo que preside María Jesús Lafuente, cuando concejales del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) han preguntado esta semana por el tiempo que va a durar la actual situación provisional puesta en marcha por el ente estatal para llevar agua desde uno de los embalses que abastecen a la capital hasta El Espinar y las localidades de la Mancomunidad de la Sierra de la Mujer Muerta, compuesta por Ortigosa del Monte, Navas de Riofrío, La Losa y Otero de Herreros.

En el punto de mira, Puente Alta, situado en la entidad local menor de Revenga. Su vaso está acusando la falta de lluvias que se prolonga desde el verano y el sobreesfuerzo de añadir al suministro habitual la impulsión a los núcleos afectados directa o indirectamente por el vaciado de la presa de El Tejo. El panorama a día de hoy es «preocupante», advierte el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Salud Pública y Barrios. Gabriel Cobos recuerda que los habitantes de El Espinar y sus poblaciones, salvo Los Ángeles de San Rafael, «llevan casi un mes cogiendo agua de Puente Alta».

Si el Pontón Alto es pequeño, este otro 'manantial' del que se abastece una parte de la capital –vecindarios de San Lorenzo, del recinto amurallado, de El Salvador, San Millán o de Santa Eulalia, entre otros barrios situados en zonas más bajas de Segovia– lo es aún más. El vaso tiene una capacidad que apenas llega a tres hectómetros cúbicos, mientras que la del embalse de la carretera de La Granja es de 7,3 hectómetros cúbicos. Juntos no alcanzan los 9.300 millones de litros.

Cortes de fuentes

Según le han trasladado los técnicos al concejal, «el agua almacenada en Puente Alta supera el 35%». Es aproximadamente un mes de reservas. Ante la progresiva reducción del nivel y la consecuente caída de los recursos hídricos aumenta la intranquilidad, máxime cuando las proyecciones meteorológicas no divisan precipitaciones a corto plazo, agrega Cobos.

Por lo tanto, de persistir la falta de lluvias y los bombeos extraordinarios mientras El Tejo sigue vacío, el edil anticipa una posible segunda fase en las restricciones, que se intensificarían mediante el corte del agua de las fuentes públicas de las que beben los ciudadanos en las calles. «Es verdad que muchas de ellas tienen un circuito continuo que es para regular la presión; si ahora también las cortamos, a lo mejor podemos producir problemas en la red de abastecimiento con averías», explica. Por otro lado, alude como otro handicap el mal estado en el que se encuentra un todavía amplio porcentaje de las conducciones de suministro de la capital.

Si hace unos El Espinar publicaba un bando en el que prohibía el riego «total» de jardines, piscinas, huertos y parques con el agua de la red municipal, este viernes ha sido el Ayuntamiento de Segovia el que no ha tenido más remedio que advertir por la misma vía a la ciudadanía de que redoble los sacrificios para ahorrar recursos hídricos. Y en la misma línea de las limitaciones aplicadas en el segundo padrón más habitado de la provincia, la capital también restringe desde este mismo viernes el riego con agua del suministro municipal de jardines y parques públicos y privados.

Reunión «decepcionante»

Si el consumo sigue en las ratios en las que se situaba antes de las restricciones propuestas por el Ayuntamiento espinariego, Cobos recoge los cálculos de los técnicos y manifiesta que las reservas disponibles darían para un mes.

El concejal recuerda los convenios suscritos que afectan a Puente Alta, que además de a la ciudad y de ahora a El Espinar, también suministra a los barrios de Palazuelos de Eresma situados junto a la carretera de La Granja, así como a Revenga y a las cuatro localidades de la Mancomunidad de la Sierra de la Mujer Muerta. Esta diversificación de la explotación hace que el panorama «adquiera tintes de mayor gravedad». Son más de 33.000 vecinos si se suman los padrones.

En la hipótesis no deseada de un empeoramiento del escenario, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental se remite a las conclusiones de la reunión que ha mantenido esta semana junto con su colega en el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia, el edil de Obras y Servicios, José Luis Horcajo, con la presidenta la CHD y técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica. En el Consistorio califican de «decepcionante» el encuentro convocado en un principio para hablar de las consecuencias económicas y del mantenimiento de infraestructuras necesarias para abastecer a El Espinar durante la reparación de la presa de El Tejo.

El organismo estatal no despejó las incógnitas temporales de los concejales en cuanto a que no definió cuánto podría alargarse esa obra, si es que al final se rehabilita la infraestructura. En el Ayuntamiento no las tienen todas consigo y temen que el suministro desde Revenga pase a ser definitivo, como han dejado entrever fuentes municipales