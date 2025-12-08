El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en la 'rebusca' organizada este fin de semana en Cuéllar. M. Rico
Provincia de Segovia

La 'rebusca' vuelve a Cuéllar para reducir las pérdidas y el desperdicio

Una treintena de personas participan en una acción piloto en la localidad segoviana recolectando productos que habían quedado en el campo

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:55

Comenta

Una treintena de vecinos y voluntarios de la localidad de Cuéllar, en la provincia de Segovia, se calzó las botas para volver a hacer ' ... rebusca': recoger en la tierra lo que queda tras la cosecha principal. La escena, habitual hace décadas en el medio rural, se recuperó ahora de manera organizada para rescatar alimentos frescos que habían quedado fuera del circuito comercial y, a la vez, para visibilizar el volumen de producto que se pierde a pie de surco. La actividad se planteó como una experiencia piloto dentro de un proyecto estatal contra las pérdidas y el desperdicio alimentario.

