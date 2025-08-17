El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Inmueble a la venta en La Granja de San Ildefonso. Óscar Costa

El Real Sitio pide ayuda al Gobierno y la Junta para desarrollar suelo residencial

La falta de oferta se agrava porque las promociones privadas ponen precios altos que no pueden asumir las clases medias y no hay parque público

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:08

La vivienda del Real Sitio de San Ildefonso vive en un cuello de botella de difícil solución. Una parte se explica por ser un privilegiado ... enclave natural que impide los desarrollos urbanísticos masivos de otros municipios del alfoz . Un lugar cotizado y bien ubicado en el que la demanda no deja de crecer mientras no hay suelo para que la oferta la satisfaga. La consecuencia es el aumento de los precios –tanto en alquiler como en compra– y que el perfil del propietario o inquilino es cada vez de un mayor poder adquisitivo, un contexto que lleva a la clase media granjeña a buscar proyectos de vida más asumibles en otros sitios. Su Ayuntamiento aboga por sumar casas al parque –y a ser posible regular su acceso para familias más mundanas–, pero asume que su poder es limitado y pide ayuda tanto a la Junta como al Estado, propietario de gran parte del suelo que podría servir de alivio.

