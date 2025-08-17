IU reclama al alcalde una postura más activa : «Todos se lavan las manos»

El portavoz de IU en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, Tomás Menéndez, la llave para que el PSOE mantuviese la alcaldía en ... 2023, ha convertido la vivienda en su principal agenda municipal. «Los de aquí se tienen que ir a otros lugares y los que quieren venir, no pueden». En términos globales, pide un mayor esfuerzo al alcalde, Samuel Alonso, aunque pone en valor el camino recorrido en propuestas como la declaración de zona tensionada –una herramienta que habilita a regular los precios de alquiler que la Junta rechazó–, poner coto a los alquileres turísticos o impulsar desarrollos municipales.

La declaración de zona tensionada buscaba «crear un parque de vivienda en alquiler asequible» que hiciera de contrapunto. En pos de aumentar y regular la oferta, IU presentó en septiembre una propuesta para identificar las viviendas turísticas «ilegales», es decir, que no están dadas de alta, pero reciben ingresos a través de plataformas como Airbnb. «Entendemos que es competencia desleal», subraya Menéndez, que se sumó a una campaña de la Dirección General de Consumo de la Junta para evitar esta práctica. «Según la Junta hay 24 y en realidad hay muchas más. Basta con darse una vuelta por Valsaín». Un objetivo es poner cupo. «Si hay muchas, pues hasta aquí. Si usted quiere poner su vivienda en alquiler, que sea convencional». También pide un plan urbanístico de vivienda colectiva en Puerta de la Reina y presentar un proyecto para pisos en alquiler en una parcela frente al instituto «Para que la Junta desarrolle una parcela tienes que hacer tú un proyecto. Y el Ministerio de Vivienda igual. Todos se lavan las manos. Por lo menos, vamos a hacer un proyecto y decir, tengo esto».

La última demanda de IU es instar a Patrimonio Nacional a poner en el mercado las viviendas que tiene sin uso, algo que no solo atañe al Real Sitio, sino a todo el territorio nacional. Años atrás, con José Luis Vázquez en la alcaldía, el municipio pidió sacarlas en alquiler, algo en lo que estuvieron de acuerdo todos los grupos políticos. «Y que no sea algo lucrativo, como es del Estado, que sea un alquiler social. No nos gustaría que hicieran como la Sareb, dárselo a una empresa privada y quitárselo del medio». IU llevará la propuesta en su grupo federal al Congreso.