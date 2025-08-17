El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Otro edificio que se vende. Óscar Costa

IU reclama al alcalde una postura más activa : «Todos se lavan las manos»

El portavoz del grupo esgrime acuerdos con el PSOE como la declaración de zona de alquiler tensionada, que rechazó la Junta, y apela por desarrollar el escaso suelo municipal

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:09

El portavoz de IU en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, Tomás Menéndez, la llave para que el PSOE mantuviese la alcaldía en ... 2023, ha convertido la vivienda en su principal agenda municipal. «Los de aquí se tienen que ir a otros lugares y los que quieren venir, no pueden». En términos globales, pide un mayor esfuerzo al alcalde, Samuel Alonso, aunque pone en valor el camino recorrido en propuestas como la declaración de zona tensionada –una herramienta que habilita a regular los precios de alquiler que la Junta rechazó–, poner coto a los alquileres turísticos o impulsar desarrollos municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  2. 2

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    Dos incendios afectan a la provincia de Segovia esta madrugada
  5. 5

    Valladolid tiene 116 pueblos donde más de la mitad de sus casas están vacías casi todo el año
  6. 6 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  7. 7

    Los vecinos de Pilarica alzan la voz contra las obras de la tercera vía: «En mi casa tiembla hasta la caldera»
  8. 8 La discusión por el alquiler acaba con agresiones mutuas con un cuchillo y un vaso de cristal
  9. 9

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  10. 10

    Las quejas por ruidos alcanzan la mayor cifra en los últimos cuatro años en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla IU reclama al alcalde una postura más activa : «Todos se lavan las manos»

IU reclama al alcalde una postura más activa : «Todos se lavan las manos»