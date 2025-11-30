El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El capitán de la Gimnástica Segoviana, Manu Olmedilla. Juan Martín/Gimnástica Segoviana
Manu Olmedilla | Capitán de la Gimnástica Segoviana

«Cuando no me quieran, me iré, tampoco quiero ser una carga»

La figura azulgrana valora un periplo casi inédito en sus 18 temporadas en el primer equipo: cuatro jornadas seguidas sin jugar por decisión técnica

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:40

Comenta

Con 18 temporadas en el primer equipo de la Gimnástica Segoviana —un periplo que se extiende a los 24 sumando a las temporadas de cantera— ... Manuel Olmedilla (7 de julio de 1989) vive un periodo inédito en una carrera sin apenas lesiones, un cuerpo que ha asimilado más de 30 partidos con curso con total naturalidad. Lleva un mes sin jugar por decisión del nuevo entrenador, Iñaki Bea. Él lo respeta y trabaja para estar preparado cuando llegue la oportunidad. Por eso se queda tras los partidos haciendo su receta física equivalente: media hora de acelerones en Coruña, incluso cuando el responsable del campo le dice que va a apagar las luces: «Me quedan dos rectas y las voy a hacer». Incluso cuando entró como juvenil no bajó de 20 partidos; en este curso ha jugado en cinco de 12. Se declara en plena forma, con una punta de velocidad por encima de los 30 kilómetros por hora. Está listo para la visita del Astorga a La Albuera (17:00 horas).

