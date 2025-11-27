El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores de la Segoviana celebran uno de los goles conseguidos esta temporada. Antonio Tanarro

Solo Madrid y Barça superan a la Segoviana

Los dos primeros clasificados de la Primera División son los únicos con un mejor promedio de puntos por partido que los 2,25 que esgrimen los azulgranas

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:20

Comenta

Tras casi un trimestre de competición en el retrovisor, la Gimnástica Segoviana tiene unos números de productividad que solo pueden mejorar los dos transatlánticos del ... fútbol español. El equipo que entrena Iñaki Bea lleva 27 puntos de 36 posible tras 12 jornadas del grupo I de Segunda RFEF, lo que se traduce en un promedio de 2,25 puntos por encuentro. Una estadística que solo superan los dos primeros clasificados de la Primera División. El Real Madrid es hasta la fecha el equipo más productivo, incluso tras sus empates recientes en Vallecas y Elche, con una ratio de 2,46. El Barcelona, segundo con 31 puntos, le sigue de cerca con 2,38. El siguiente entre las cuatro principales categorías del fútbol nacional es la entidad azulgrana, todo un honor del que presumir, al menos, unos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  5. 5 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  6. 6

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  7. 7

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  8. 8 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  9. 9 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  10. 10 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Solo Madrid y Barça superan a la Segoviana

Solo Madrid y Barça superan a la Segoviana