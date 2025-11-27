Solo Madrid y Barça superan a la Segoviana
Los dos primeros clasificados de la Primera División son los únicos con un mejor promedio de puntos por partido que los 2,25 que esgrimen los azulgranas
Segovia
Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:20
Tras casi un trimestre de competición en el retrovisor, la Gimnástica Segoviana tiene unos números de productividad que solo pueden mejorar los dos transatlánticos del ... fútbol español. El equipo que entrena Iñaki Bea lleva 27 puntos de 36 posible tras 12 jornadas del grupo I de Segunda RFEF, lo que se traduce en un promedio de 2,25 puntos por encuentro. Una estadística que solo superan los dos primeros clasificados de la Primera División. El Real Madrid es hasta la fecha el equipo más productivo, incluso tras sus empates recientes en Vallecas y Elche, con una ratio de 2,46. El Barcelona, segundo con 31 puntos, le sigue de cerca con 2,38. El siguiente entre las cuatro principales categorías del fútbol nacional es la entidad azulgrana, todo un honor del que presumir, al menos, unos días.
El promedio de puntos por partido es la variable más fiable para comparar a competiciones con distintos ritmos de calendario. La disparidad entre la zona alta y baja de Primera sitúa a Villarreal y Atlético –sus 29 y 28 puntos equivalen a 2,23 y 2,15, respectivamente– cerca de la Segoviana. Ningún otro equipo de Primera supera el 2, el umbral de la excelencia, pues supone una producción de dos tercios. Frente a la desigualdad de Primera, la Segunda presenta el extremo opuesto, pues nadie llega al 2. Los tres equipos empatados en cabeza –Deportivo, Las Palmas y Racing de Santander– tienen 29 puntos en 15 jornadas, un promedio de 1,93. El Almería, cuarto con un punto menos, está en 1,86.
De los 40 equipos que integran la Primera RFEF, solamente uno, el Tenerife, está por encima del 2, honrando su cartel de favorito para regresar a las primeras de cambio al fútbol profesional como campeón. Lleva 28 puntos en 13 jornadas para un promedio de 2,15. El siguiente más alto son los 24 de su perseguidor en el grupo A, el Celta Fortuna, con 1,84. En el B, el filial del Atlético de Madrid tiene 24 con un partido menos, así que llega al 2.
Promedios de la
-
2021-2022 1,23 puntos por partido
-
2022-2023 1,52 puntos por partido
-
2023-2024 1,76 puntos por partido
-
2024-2025 1,1 puntos por partido
-
2025-2026 2,25 puntos por partido
Si nos vamos a la Segunda RFEF, nadie supera el 2,25 de la Segoviana. Sus inmediatos perseguidores –los 23 puntos de los filiales del Oviedo y del Deportivo– están en 1,91. Para encontrar equipos por encima del 2 hay que ojear otros grupos. En el II, el Utebo (26) está en 2,16 y el Sestao (25) en 2,08. El Poblense (24), líder del III, que empezó la última jornada con el mismo promedio que los azulgranas, cayó con su empate al 2, el mismo que el Águilas, líder del IV, y que el Getafe B, segundo del V. Lo lidera el Majadahonda, con 26, que comparte promedio de 2,16 con el Utebo, empatados en el quinto puesto del fútbol nacional.
Unas pocas décimas marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. En su primera temporada en Segunda RFEF, la 2021-22, se quedó en 1,23, resultado de 42 puntos en las 34 jornadas que integran la categoría. Solo el 'play out' en Elda ante el Cerdanyola permitió salvar la categoría. Lo mejoró ostensiblemente el curso siguiente con 10 puntos más que valieron, con 52, un promedio de 1,52 y una plaza en el 'play off' de ascenso. El título liguero se consiguió con 60, un 1,76 que fue suficiente porque el grupo, quizás el más peleado de los cinco en la 2023-24, vendió más 'barato' el campeonato que otros. Un promedio que se desplomó en Primera RFEF a un pobre 1,1 tras 42 puntos en 38 jornadas, el peor en siete años, desde los 39 puntos en 38 jornadas de la temporada 2017-18 en Segunda B, un promedio del 1,02.
De mantener su ritmo, la Segoviana acabaría el curso con 76 puntos, una cifra que ningún equipo alcanzó el curso pasado en Segunda RFEF. El campeón que más cerca se quedó fue el Guadalajara, con 74. Solo otros dos ascensos directos superaron los 70, la cifra del Arenas de Getxo, por los 72 del Pontevedra. Números de Madrid y Barça.
Los de Iñaki Bea son junto al Sabadell el equipo que menos encaja en todo el fútbol nacional
La Gimnástica Segoviana comparte el honor de ser el equipo menos goleado de todo el fútbol nacional. Apenas cinco dianas encajadas en 12 jornadas, la misma cifra que el Sabadell, que tiene un punto más de mérito por haber cursado una jornada más de fútbol en Primera RFEF. Los azulgranas han encajado un gol cada 216 minutos mientras que los catalanes lo han hecho cada 234, una diferencia marginal en la auténtica élite de las defensas de las cuatro principales categorías españolas.
Un dato que, en términos generales, indica que se defiende más en las divisiones inferiores. El mejor dato de Primera División lo ostentan Villarreal y Atlético de Madrid con 11 goles encajados en 13 jornadas, un promedio de 0,84 por partido. Lo mejora en Segunda División la UD Las Palmas, que ha recibido nueve en 15 jornadas, una ratio de 0,6 por tarde. En Primera RFEF hay cuatro equipos que bajan de los dos dígitos: los cinco del Sabadell más los ocho de Tenerife y Teruel o los nueve del Lugo, fiel a su fórmula del curso pasado, como comprobó el equipo que entonces entrenaba Ramsés Gil.
El dato de la Segoviana es el mejor de los 90 clubes que integran la Segunda RFEF. Sus cinco goles encajados mejoran en su grupo, el I, los siete que lleva el Deportivo Fabril. En el II destacan los seis encajados por el Sestao River, viejo conocido de los azulgranas el curso pasado en Primera RFEF. El mejor goleado del Grupo IV es La Unión, con siete, los mismos que el Conquense en el Grupo V.
De los cinco goles encajados por la Segoviana, tres los recibió Carmona –dos ante el Valladolid B y uno ante el Numancia– y dos Postigo, que encajó en las victorias a domicilio por 1-2 en Santander ante el Rayo Cantabria y en los Anexos del Helmántico ante el Salamanca UDS. Todos, pues, han llegado fuera de Segovia, pues la portería local de La Albuera no ha encajado goles en seis partidos, es decir, 540 minutos de fútbol reglamentario, otra anomalía con apenas casos en el fútbol nacional que peleará por mantener una semana más en la visita el domingo del Atlético Astorga a partir de las 18:00 horas. Así se gana a través de la defensa.
