Solo Madrid y Barça superan a la Segoviana

Tras casi un trimestre de competición en el retrovisor, la Gimnástica Segoviana tiene unos números de productividad que solo pueden mejorar los dos transatlánticos del ... fútbol español. El equipo que entrena Iñaki Bea lleva 27 puntos de 36 posible tras 12 jornadas del grupo I de Segunda RFEF, lo que se traduce en un promedio de 2,25 puntos por encuentro. Una estadística que solo superan los dos primeros clasificados de la Primera División. El Real Madrid es hasta la fecha el equipo más productivo, incluso tras sus empates recientes en Vallecas y Elche, con una ratio de 2,46. El Barcelona, segundo con 31 puntos, le sigue de cerca con 2,38. El siguiente entre las cuatro principales categorías del fútbol nacional es la entidad azulgrana, todo un honor del que presumir, al menos, unos días.

El promedio de puntos por partido es la variable más fiable para comparar a competiciones con distintos ritmos de calendario. La disparidad entre la zona alta y baja de Primera sitúa a Villarreal y Atlético –sus 29 y 28 puntos equivalen a 2,23 y 2,15, respectivamente– cerca de la Segoviana. Ningún otro equipo de Primera supera el 2, el umbral de la excelencia, pues supone una producción de dos tercios. Frente a la desigualdad de Primera, la Segunda presenta el extremo opuesto, pues nadie llega al 2. Los tres equipos empatados en cabeza –Deportivo, Las Palmas y Racing de Santander– tienen 29 puntos en 15 jornadas, un promedio de 1,93. El Almería, cuarto con un punto menos, está en 1,86.

De los 40 equipos que integran la Primera RFEF, solamente uno, el Tenerife, está por encima del 2, honrando su cartel de favorito para regresar a las primeras de cambio al fútbol profesional como campeón. Lleva 28 puntos en 13 jornadas para un promedio de 2,15. El siguiente más alto son los 24 de su perseguidor en el grupo A, el Celta Fortuna, con 1,84. En el B, el filial del Atlético de Madrid tiene 24 con un partido menos, así que llega al 2.

Promedios de la 2021-2022 1,23 puntos por partido

2022-2023 1,52 puntos por partido

2023-2024 1,76 puntos por partido

2024-2025 1,1 puntos por partido

2025-2026 2,25 puntos por partido

Si nos vamos a la Segunda RFEF, nadie supera el 2,25 de la Segoviana. Sus inmediatos perseguidores –los 23 puntos de los filiales del Oviedo y del Deportivo– están en 1,91. Para encontrar equipos por encima del 2 hay que ojear otros grupos. En el II, el Utebo (26) está en 2,16 y el Sestao (25) en 2,08. El Poblense (24), líder del III, que empezó la última jornada con el mismo promedio que los azulgranas, cayó con su empate al 2, el mismo que el Águilas, líder del IV, y que el Getafe B, segundo del V. Lo lidera el Majadahonda, con 26, que comparte promedio de 2,16 con el Utebo, empatados en el quinto puesto del fútbol nacional.

Unas pocas décimas marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. En su primera temporada en Segunda RFEF, la 2021-22, se quedó en 1,23, resultado de 42 puntos en las 34 jornadas que integran la categoría. Solo el 'play out' en Elda ante el Cerdanyola permitió salvar la categoría. Lo mejoró ostensiblemente el curso siguiente con 10 puntos más que valieron, con 52, un promedio de 1,52 y una plaza en el 'play off' de ascenso. El título liguero se consiguió con 60, un 1,76 que fue suficiente porque el grupo, quizás el más peleado de los cinco en la 2023-24, vendió más 'barato' el campeonato que otros. Un promedio que se desplomó en Primera RFEF a un pobre 1,1 tras 42 puntos en 38 jornadas, el peor en siete años, desde los 39 puntos en 38 jornadas de la temporada 2017-18 en Segunda B, un promedio del 1,02.

De mantener su ritmo, la Segoviana acabaría el curso con 76 puntos, una cifra que ningún equipo alcanzó el curso pasado en Segunda RFEF. El campeón que más cerca se quedó fue el Guadalajara, con 74. Solo otros dos ascensos directos superaron los 70, la cifra del Arenas de Getxo, por los 72 del Pontevedra. Números de Madrid y Barça.