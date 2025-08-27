El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

En grande, vista general de Ortigosa del Monte; en pequeño, el alcalde Juan Carlos Cabrejas. El Norte

Un pueblo de Segovia quiere formar un retén de voluntarios para combatir el fuego

El alcalde del municipio considera que una primera intervención ágil facilita las labores de extinción de los profesionales

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:42

Hay temor a los incendios, sobre todo en los municipios más pequeños, con menos medios y más próximos a la sierra. La incertidumbre ha llevado ... a muchos pueblos del medio rural a rearmarse para combatir los fuegos, que cada vez son más graves y difíciles de controlar. Ortigosa del Monte, de unos 600 habitantes, ha dado un paso adelante en esta dirección. Su alcalde, Juan Carlos Cabrejas, ha planteado la creación de un equipo de voluntarios que, tras formarse y dotarse de los medios adecuados, pueda actuar frente a las llamas desde los primeros instantes. «Si atacas un fuego desde el principio, ayudas mucho la labor a los profesionales», subraya. Un aspecto que contribuiría a su vez a aumentar la tranquilidad entre los vecinos.

