Los veterinarios ven la ganadería extensiva como una medida básica para prevenir incendios

Defienden a la ganadería extensiva como un «elemento básico» para la prevención de grandes incendios en la región, algo que se ha demostrado durante siglos. Así lo aseguran los veterinarios de Castilla y León, quienes ven necesario que se facilite que el vacuno, ovino, caprino y équidos, «aprovechen la vegetación como alimento», al estar demostrado que es una «medida eficaz» de prevención.

Ante los voraces fuegos que asolan desde hace más de una semana las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, desde el Colegio de Veterinarios de Castilla y León, lamentan el abandono progresivo de la actividad pecuaria, agraria y forestal en numerosas comarcas, al calificarlo como un factor íntimamente relacionado con la proliferación de siniestros de graves consecuencias. «Además del desastre medioambiental que conllevan los denominados incendios de sexta generación, caracterizados por su rápida propagación, enorme poder destructivo y dificultad para ser controlados, ponen en peligro la vida de los habitantes de localidades que son desalojadas y llegan a arrasar bienes inmuebles como viviendas, naves y granjas, con pérdida de animales», trasladan desde estos profesionales.

Consumo a diente

Los veterinarios de la región urgen a las administraciones para que se elimine ese «ingente volumen de biomasa» que se genera en suelos, tanto pastizales como forestales, mediante la presencia de rumiantes domésticos que consuman «a diente «esa vegetación. Inciden en que la singularidad de su aparato digestivo permite su máximo aprovechamiento como forraje. «Pedimos a las administraciones implicadas un mayor apoyo al pastoreo tradicional y a la ganadería extensiva y semiextensiva, y una normativa menos restrictiva al respecto», reivindican como colectivo especializado.

De esta manera, insisten en que, además de mantener limpios terrenos ahora repletos de biomasa combustible, se logra el equilibrio de los ecosistemas, una mayor biodiversidad y la protección del paisaje.

«La emergencia nacional que vive España este verano por la voracidad de los incendios deber servir de reflexión para que, sobre la base del quehacer tradicional en nuestro medio, perfilar una relación de equilibrio con la naturaleza, alejada de la idealización y basada en la ciencia y el sentido práctico, en la que la actividad sostenible beneficie tanto a los ecosistemas como a los humanos», alertan los veterinarios.

En definitiva, los profesionales apuntan con la propuesta hacia una «gestión racional», aludiendo a que los fenómenos climáticos adversos cada vez más frecuentes y de mayor intensidad obligan a establecer medidas que permitan mantener un alto nivel de seguridad y bienestar al que aspira la ciudadanía.

A mayores, los veterinarios recuerdan que, además de los beneficios a la hora de la prevención de grandes incendios forestales, la actividad pecuaria y la ganadería extensiva genera otros beneficios muy importantes en la región. En esta línea, aluden a que la práctica fija población en el medio rural, ya que los animales necesitan la atención de ganaderos durante todos los días del año, para producir alimentos como carne, leche y huevos de excelente calidad.