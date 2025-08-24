El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Movilización en Muñoveros en oposición al proyecto de una infraestructura para conseguir energía a partir del biogás. El Norte

La proyección de 17 plantas de biometano en Segovia confronta a empresas y vecinos

La provincia con más planes en la región plantea un debate de una energía apoyada y rechazada según los diferentes pueblos

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:40

La Junta de Castilla y León regulará en las próximas fechas, a través de un plan regional, un centenar de proyectos de plantas de biometano. ... El ente autonómico tenía constancia en abril de 17 en Segovia, la provincia que lidera la estadística, seguida de Zamora (16) y Valladolid (15). La de mayores dimensiones es la de Carbonero el Mayor, que cuenta con el visto bueno vecinal y del sector primario, como Turégano. Otros como Pinarejos y Muñoveros son menos tolerantes a las molestias. Y muchos otros están en cocción de espadas de los vecinos, pues solo han salido a información pública 19 de las 101 que conoce la Consejería de Medio Ambiente, que no comunica el resto, una información que solicitó sin éxito este periódico. Los defensores argumentan el ahorro de emisiones, mientras los detractores sostienen que esa ganancia se pierde en el transporte de camiones, un incomodo que no quieren en sus calles. Segovia será uno de los epicentros de un debate que va para largo.

