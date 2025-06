El futuro del biometano requiere de una alianza entre empresas y el sector primario

Andrea Díez Segovia Sábado, 28 de junio 2025, 09:40 | Actualizado 09:46h. Comenta Compartir

El biometano es una energía limpia, 100% renovable, y que contribuye a la economía circular como alternativa sostenible al tratamiento de residuos, pero además puede utilizarse en la red gasista y en la producción de energía eléctrica. En este punto de partida estuvieron de acuerdo los participantes del foro 'El Biometano como alternativa energética y renovable', organizado por El Norte de Castilla y patrocinado por la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom) y Verdalia Bioenergy.

Sin embargo, «algo no estamos comunicando bien», coincidieron todos, si «se achacan problemas que ya estaban en nuestros campos y se achacan a las plantas de biometano», concretó Javier Díaz, presidente de Avebiom, sobre la gestión de purines que se ha venido realizando hasta nuestros días. «El futuro es buscar soluciones porque nosotros, el sector del biogás y el biometano, no somos el problema, somos una solución. Y estamos viendo cómo toda Europa ha optado por este camino», apuntó.

A continuación, el director de Desarrollo de Proyectos de Verdalia Bioenergy, David García, explicó brevemente el funcionamiento de las plantas de biometano que «se basan en la división anaerobia de los residuos» y que posteriormente dan lugar a los digestatos que son la materia orgánica sólida y líquida, «un digestato bien tratado no debería oler». Sobre este aspecto, el secretario de UPA Segovia, Pedro Matarranz, añadió que «el olor es una problemática que ha habido siempre en la gestión, pero hasta ahora no había solución que creo que llega tarde si en Europa llevan ya años».

En opinión de Fernando Suárez, miembro de honor de la Asociación Española de Biogás (Aebig) «no se puede enfocar una planta de biometano como una planta de producción de energía» y «hay que pensar que el digerido hay que tratarlo y no huele como la materia prima, pero hay que ver qué hacer con el digerido líquido». Recordó que la industria tiene que «crecer en base a un soporte técnico» y resumió en tres, las cuestiones a tener en cuenta para que funcione una planta de biometano: «En primer lugar, que haya posibilidad de captar residuo. En segundo lugar, que se haga un almacenaje adecuado de la materia prima y logística. Y en tercer lugar, tienen que haber un plan serio para el digerido líquido».

Javier Díaz abogó por la alianza entre plantas y productores, «aquí tiene que haber un trabajo en común siempre que sea positivo para el sector» e insistió: «Creo que las plantas y la producción tienen que ir de la mano. Habrá un beneficio, imagino, por parte de la planta de biogás que tendrá que transmitir también a la parte productora». Además, el director de Desarrollo de Proyectos de Verdalia Bioenergy recordó que «todos los proyectos que se están desarrollando en España están sujetos a a un procedimiento ambiental integral muy exigente de parte de las administraciones de las comunidades autónomas». Este filtrado supondrá que «algunos proyectos salgan y otros no» y en cuanto a las soluciones técnicas, «se aplican las mejores técnicas disponibles que da una cierta garantía no solo a los ayuntamientos sino a todos los vecinos de estas instalaciones de que se está teniendo cuidado en que cualquier posible impacto que tengan estas plantas se pueda tener en cuenta y quitarlo» .

Aclaración de ideas

Por su parte, Fernando Suárez quiso dejar claro en una de sus intervenciones que, «la gente ha asociado de forma errónea el biogás con las macro granjas y no tiene nada que ver. El biogás puede dar una solución parcial a los residuos que llegan de la ganadería intensiva», para asegurar que «las plantas de biogás no tienen un efecto llamada». En esta línea, el secretario de UPA Segovia rechazó «que se utilice el termino macrogranja» pues «el sector porcino ha tenido muchos ataques y nos han hecho mucho daño contando cosas que no son ciertas, sabiendo que hay garbanzos negros».

Otro de los aspectos que se puso sobre la mesa fue el referido al ámbito de la regulación sobre las implantación de este tipo de instalaciones que en otros países de Europa está más avanzado, «hace falta regulación y tiempo. Yo creo que la tecnología está. Necesitamos una ordenación normativa y legislativa adecuada al sector. Eso va a favorecer que se desarrollen las mejores plantas», explicó David García.

Con la visión puesta en el futuro y los beneficios que ofrece «esta fuente renovable que va a reducir la energía fósil que llega desde fuera y darnos independencia energética», David García recordó a los asistentes a este encuentro en el Parador de Segovia que «nadie va a hacer una inversión si no tiene asegurada la materia prima», descartando así los temores a un efecto llamada.

Asimismo, el presidente de Avebiom manifestó que «el capital es muy miedoso así que nadie pone dinero en algo que no tenga certeza» y al hilo del desarrollo de nuevas fuentes de energía afirmó que «hay que tener en cuenta que no todos los procesos de nuestra sociedad se pueden electrificar» . «La producción de biogás apoya la descarbonización de la economía y cubre una serie de consumos que eléctricamente no se pueden hacer como es el caso de la calefacción», citó. Al finalizar, los ponentes compartieron impresiones con el público asistente que planteó sus preguntas y dudas.

David Marín: «Castilla y León es una de las regiones con mayor potencial de biometano» El mercado de biometano en Europa despegó tímidamente en 2011 y desde entonces su crecimiento ha continuado al alza hasta alcanzar las 1.510 plantas instaladas por todo el territorio comunitario. Con este punto de partida, el responsable del sector de gases renovables en Avebiom, David Marín, presentó a los asistentes al foro 'El Biometano como alternativa energética y renovable', una radiografía de la previsión de crecimiento del gas renovable en Castilla y León y la evolución que ha tenido su implantación en Europa. «El transporte y la energía son los principales sectores a los que se ha dirigido la producción de biometano», detalló sobre una gráfica que dio paso a un mapa de la Unión Europa sobre el potencial del gas y los objetivos de biometano incluidos en el borrador de NECP2024 que se refiere al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima por sus siglas en inglés. De acuerdo con los datos presentados, basados en la información del EBA Statistical Report 2024, el potencial de la UE-27 para 2030, 2040 y 2050 pasaría de los 22 bcm (billones de metros cúbicos) en 2023 a los 40, 101 y 150 respectivamente. Perspectivas de desarrollo En cuanto al mercado nacional, «a finales de 2023, había 11 plantas de biometano activas en España, más del doble que en 2022. España tiene el cuarto mayor potencial de biometano de Europa, listo para ser aprovechado», apuntó David Marín que además recordó que «el PNIEC español incluye el objetivo de aumentar la producción de biogás y biometano hasta 20 TWh en 2030». A continuación, se centró en el mercado regional donde actualmente hay dos plantas de biometano en funcionamiento en Castilla y León en las provincias de Burgos y Soria, «Castilla y León es una de las regiones españolas con mayor potencial para llevar a cabo proyectos relacionados con esta energía. Tiene la capacidad para producir en torno al 23% del potencial de producción de biometano del país (37,78 TWh)». La Junta de Castilla y León ha autorizado nueve proyectos y tiene en tramitación 110 «con una inversión estimada para las plantas de biometano que supera los 1.500 millones de euros». En este sentido, sobre el Plan Regional de Biometano sobre el que está trabajando la administración regional, resumió Marín que «se pretenden regular aspectos como la ubicación y proximidad a núcleos de población; la capacidad máxima de gestión; la limitación de olores y también del tráfico de camiones».