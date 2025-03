Habrá primarias: Aceves y Lavandera optarán a liderar el PSOE de Segovia

Salvo sorpresa de última hora, el PSOE de Segovia se enfrentará a un proceso de primarias que desembocará en el congreso provincial previsto para el ... 12 de abril.

Borja Lavandera, alcalde socialista de Trascasas, que ya anunció en su día la intención de disputar el liderazgo de la formación a José Luis Aceves, secretario provincial desde hace siete años, presentó este lunes su precandidatura. También la hizo el propio Aceves, empujado por el «claro» apoyo recibido por muchas agrupaciones locales en el comité provincial celebrado el pasado sábado en La Granja de San Ildefonso.

Aceves está tranquilo. No cabe duda de que le hubiera gustado tener el camino despejado, pero no le asusta el reto porque se siente respaldado y el partido tiene la fuerza suficiente en la provincia como para salir airoso de un proceso de primarias que subrayará las diferencias que alberga en su seno. «Soy gente de mano tendida. Quien me conoce lo sabe. Siempre hay espacio para el diálogo y el acuerdo. Respeto al máximo que Borja quiera presentarse y si hay primarias, que la militancia decida. No tengo ningún problema en hablar, integrar y buscar un proyecto sólido juntos». El secretario general elogia la labor de Lavandera al frente del Ayuntamiento de Trescasas: «Siempre lo he dicho: es un gran alcalde».

El actual secretario provincial está convencido de que las primarias pueden fortalecer al PSOE. «Si hay que votar, votaremos el 23 de marzo y acataré lo que la militancia decida con absoluta normalidad», asegura. El dirigente socialista destaca la buena salud del PSOE de Segovia, que tiene 46 alcaldías y representación en el Congreso, en el Senado y en las Cortes de Castilla y León, pero admite desafíos pendientes, como recuperar la Alcaldía de Segovia, la «joya de la corona» que el PSOE perdió en 2023: «Gobernamos el Ayuntamiento durante veinte años y después de casi dos se nota que no estamos».

El dirigente socialista aboga por una organización provincial renovada, pero con experiencia. «Si la militancia me ofrece la posibilidad de continuar, haré ciertos cambios en la ejecutiva. Debemos incorporar savia nueva y dar un nuevo impulso al partido. Pero, teniendo en cuenta el momento, hace falta que al volante haya experiencia». Si se celebran primarias y las gana, Aceves deja la puerta abierta a la integración. «Por supuesto. No tengo enemigos en el Partido Socialista, sino compañeros acostumbrados a dialogar hasta la extenuación para llegar a una posición común. Así se ha hecho durante estos últimos siete años. El PSOE es un partido vivo en el que conviven distintas opiniones porque se pueden afrontar las cosas desde diferentes puntos de vista. No somos un partido monolítico». Aceves lanzó este mensaje en sus redes sociales. La relación de compañeros que etiquetó en el 'post' arroja una idea de quiénes están con él: Clara Martín, Alicia Palomo, José Luis Vázquez, Sergio Iglesias, Ana Agudíez o Máximo San Macario.

«Ilusión y compromiso»

Borja Lavandera compareció ante los periodistas tras presentar su candidatura. «El objetivo es que el PSOE salga más fuerte, unido y renovado. No me faltan ganas, ilusión, fuerza, compromiso y sobre todo equipo», dijo con entusiasmo. Su decisión no es improvisada: «Levábamos tiempo pensándolo y creemos que es el momento de dar el paso». El alcalde de Trescasas tiene intención de liderar a los socialistas segovianos para ofrecer a la ciudadanía «un mensaje renovado y un proyecto que ilusione y enganche a toda la provincia».

La propuesta del aspirante girará en torno al municipalismo. En este sentido, subrayó la necesidad de reforzar el tejido socialista en toda la provincia y apoyar a esos «alcaldes y concejales que dan la cara por el partido a diario». Además, quiere hacer del PSOE una «herramienta útil» para los segovianos que favorezca la transparencia y la participación activa de los militantes. «Debemos estar más cerca de los representantes locales y dar más voz a la militancia en todos los procesos. Por eso me presento», añadió convencido de que su proyecto conectará mejor con las necesidades de la provincia.

El respaldo de Alba Barrio y Rubén García de Andrés, alcaldes de Grajera y Torrecaballeros, respectivamente, refuerza la apuesta de Lavandera por el municipalismo. Ambos lo acompañaron durante la rueda de prensa: «Son referentes en gestión y compromiso y llevan varios mandatos consecutivos liderando sus municipios». Barrio, en el nordeste de la provincia, y García de Andrés, en el alfoz de Segovia, representan «realidades diferentes pero un trabajo incansable por sus vecinos». Su apoyo no es casual: «Queremos lanzar un mensaje de refuerzo del tejido provincial y de compromiso con los valores socialistas».

Sobre su relación con José Luis Aceves, Lavandera se mostró conciliador: «No tengo ningún problema personal con él, todo lo contrario, hay una relación cordial». Aunque admitió diferencias de criterio, dejó la puerta abierta al diálogo: «Me sentaré a hablar las veces que haga falta, pero ahora mismo no está sobre la mesa un acuerdo y lo más probable es que haya primarias». El socialista ve el proceso como una oportunidad más que una amenaza. «Dar voz a la militancia no es malo, todo lo contrario; es transparencia y participación activa. No hay que tener miedo a las primarias. Las reglas están para cumplirlas y para creer en ellas. El partido puede salir reforzado», apuntó en sintonía con lo expresado por Aceves.

El alcalde de Trescasas aseguró contar con apoyos entre las agrupaciones locales, un respaldo que considera esencial para dar el paso. «Si no creyera que los tengo, esto no tendría sentido. Quedan veinte días para la votación y estoy convencido de que podemos ganar».