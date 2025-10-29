El PP recuerda que la subida del recibo de la basura es una imposición del Gobierno El alcalde de Segovia y el presidente de la Diputación piden conjuntamente la derogación de la ley que obliga al incremento

El Norte Segovia Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:15

Desde que entrara en vigor la Ley 7/2022 que obliga a las entidades locales a establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que cubra el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de basuras, los ayuntamientos de toda España han tenido que llevar a cabo un gran cambio, algunos incrementado el cobro en más de un 100% y otros habilitando una tasa que habían anulado con anterioridad. En el marco normativo anterior, las tasas eran potestativas y podían ser deficitarias, permitiendo financiar parte del servicio con recursos generales del presupuesto municipal. «El Gobierno de España, con esta nueva normativa ha obligado a las entidades locales a modificar sus respectivas tasas, incluso a imponerlas en aquellos ayuntamientos donde no existía, coartando la autonomía municipal», señala el PP de Segovia.

Este miércoles, han comparecido en la sede del PP provincial el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, para dejar claro que las entidades locales se han visto obligadas a incrementar la tasa de basuras por imposición del Gobierno. «Esto no responde a ninguna obligación europea como quieren hacernos ver. La Directiva lo que hace es sugerir de forma no vinculante una serie de posibles incentivos económicos como los sistemas 'paga por lo que generas' o las tasas por vertedero, dejando a los Estados libertad para decidir cómo financiar la gestión de residuos. El objetivo es fomentar la eficiencia y la responsabilidad ambientar, no imponer cargas fiscales adicionales a los ciudadanos», dijo De Vicente.

Según el también secretario provincial del PP, el Gobierno ha querido ir más allá de lo exigido por la UE imponiendo una tasa obligatoria y no deficitaria por propia. «Esta subida responsabilidad directa del Gobierno de Pedro Sánchez y demuestra el engaño al culpar a Europa, por lo tanto, la imposición o la subida del recibo de basuras no es una decisión de los ayuntamientos sino una imposición del Gobierno de España, porque Europa no obliga a crear la tasa, es una decisión política nacional».

En la misma línea se pronunció el alcalde de Segovia y coordinador del PP provincial, José Mazarías. «Las entidades locales se están teniendo que enfrentar a las quejas justificadas de los ciudadanos y tendrán que hacerlo en el futuro a una elevada litigiosidad que se va a producir a corto y medio plazo. Eso, sin olvidar, como menciona la Federación Española de Municipios y Provincias, la existencia de otros daños 'colaterales', como la inevitable traslación de los costes de esas tasas al precio de los alquileres de locales y viviendas, agravando el que es en este momento el mayor problema de las personas», señaló Mazarías.

El alcalde se refirió al caso concreto de Segovia capital. «Buscamos qué mecanismos de aplicación ofrecía el propio Ministerio de Hacienda y encontramos un único informe que tenía como objetivo la implantación de la tasa municipal de residuos sobre el comercio. La aplicación de esa Ley con las escasas herramientas y plazos de aplicación de los que disponíamos, nos llevó a las importantes subidas de la tasa de basuras que hubo que aplicar apresuradamente en 2025». En este sentido, Mazarías se refirió a la intención de aplicar medidas correctoras en la ordenanza para 2026, lo que ha resultado imposible por la oposición del resto de grupos políticos, a su juicio, liderados por el PSOE, «más preocupado de no incordiar al Gobierno cuestionando la Ley que ha impuesto y rechazando la acción de gobierno del Partido Popular, que de reducir los recibos a los segovianos».

Según los cálculos de los populares, si la oposición (PSOE, Vox, IU, Podemos y Ciudadanos) no hubiera bloqueado la bajada de impuestos, 1.127 de las 3.258 empresas existentes pagarían menos el próximo año. «Es más; 822 de esas empresas habrían visto reducirse sus recibos hasta en 100 euros; 177 se habrían ahorrado entre 101 y 500 euros; 9 habrían logrado ahorros de hasta 1.000 euros, 94 habrían pagado entre 1.001 y 5.000 euros menos y 25 habrían visto aliviada la presión de la tasa de basuras en más de 5.000 euros anuales», dijo Mazarías.