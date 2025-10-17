Profundo malestar en los empresarios ante el bloqueo de las tasas municipales

La no aprobación de la rebaja de las tasas municipales, especialmente la tasa de basuras, en el pleno municipal del miércoles ha causado una profunda ... decepción en el empresariado de la ciudad. La Federación Empresarial Segoviana (Fes) y la Cámara de Comercio han alzado la voz para expresar su descontento ante lo que consideran un nuevo revés para la economía local, que seguirá enfrentándose a una ordenanza fiscal «injusta y desproporcionada» para numerosos negocios, especialmente pymes, comercios, hostelería e industrias.

El presidente de la Fes, Andrés Ortega, lamenta que la falta de consenso político haya impedido la bajada de una tasa que, en muchos casos, ha supuesto incrementos de hasta el 600% en los recibos de 2025. Esta situación pone en riesgo el mantenimiento del empleo en la ciudad, en opinión de los empresarios. «Las empresas necesitan políticas fiscales equilibradas y coherentes con la realidad de su actividad, no cargas adicionales que comprometan su viabilidad», afirma Ortega.

El malestar alcanza a la Cámara de Comercio. Su presidenta, María José Tapia, subraya la frustración del tejido empresarial: «Las decisiones se toman por motivos políticos y no prácticos, y nosotros, los empresarios, somos los más afectados por estas batallas». Tapia lamenta que, después de que el Ayuntamiento de Segovia mostrara voluntad de negociar mejoras, hayan acabado primando «las rencillas políticas». Los empresarios entienden que el bloqueo refleja una falta de vocación de servicio por parte de algunos concejales, que priorizan intereses «partidistas» sobre el bien común.

La actual estructura de la tasa de basuras, impuesta para adaptarse a la normativa estatal y europea, no refleja el uso real del servicio de recogida de residuos por parte de las empresas, muchas de las cuales ya gestionan sus residuos industriales a través de gestores autorizados, asumiendo costes adicionales. «Hay empresas muy pequeñas que apenas generan residuos y pagan cuatro veces más que en sus hogares, donde sí generan basura. No tiene sentido», lamenta Tapia.

Los más de 600 recursos presentados por empresarios en los últimos meses ponen de manifiesto la urgencia de revisar la ordenanza. A pesar de algunas propuestas positivas, como el fraccionamiento de pagos, los empresarios piden ir más allá. La Fes aboga por separar la tasa de basuras de otros impuestos para facilitar la negociación y aportar claridad a la política fiscal, medida que podría allanar el camino hacia un consenso.

El bloqueo en el pleno, según los empresarios, perpetúa una carga fiscal desproporcionada y envía un mensaje desalentador al tejido productivo de Segovia. «Entendemos la obligación legal de adaptar la tasa a la normativa estatal y europea, pero esto exige también sensibilidad y proporcionalidad. Es el momento de buscar puntos de encuentro y no de mantener divisiones ideológicas», advierte Ortega, que hace un llamamiento a todos los grupos municipales, y muy especialmente al equipo de gobierno, para que impulsen un acuerdo. «Lo urgente ahora es trabajar de manera técnica y consensuada para que las modificaciones que se aprueben reflejen la realidad económica de las empresas segovianas, que ya soportan un entorno fiscal y de costes extremadamente exigente», señala. Tapia, por su parte, insiste en que todos «deben sentarse a hablar y mirar por el bien común».