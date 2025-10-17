El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los concejales del PP votan a favor de las tasas durante el pleno del miércoles. Antonio de Torre

Profundo malestar en los empresarios ante el bloqueo de las tasas municipales

Fes y Cámara lamentan que los intereses partidistas acaben primando sobre el bien común

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:19

Comenta

La no aprobación de la rebaja de las tasas municipales, especialmente la tasa de basuras, en el pleno municipal del miércoles ha causado una profunda ... decepción en el empresariado de la ciudad. La Federación Empresarial Segoviana (Fes) y la Cámara de Comercio han alzado la voz para expresar su descontento ante lo que consideran un nuevo revés para la economía local, que seguirá enfrentándose a una ordenanza fiscal «injusta y desproporcionada» para numerosos negocios, especialmente pymes, comercios, hostelería e industrias.

