El PP asegura que el Ayuntamiento de San Ildefonso está al borde del colapso financiero

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso atraviesa la peor crisis financiera de su historia reciente. Según el informe de Intervención Municipal para el Plan de Ajuste 2025-2033, que ha dado a conocer el Partido Popular, el Consistorio es incapaz de atender sus gastos corrientes con ingresos ordinarios y depende cada año de nuevos créditos solo para funcionar. Por quinto año consecutivo, el equipo de gobierno encabezado por el socialista Samuel Alonso ha tenido que solicitar 600.000 euros de préstamo bancario «para pago de nóminas de personal y obligaciones judiciales», según la última Providencia de Alcaldía. «Es decir, sin endeudarse más, el Ayuntamiento no puede pagar a sus propios trabajadores»., señala el portavoz del PP, José Luis Martín Plaza.

Los populares denuncian la «absoluta incoherencia» del gobierno municipal: mientras pide créditos de urgencia para las nóminas, sigue adjudicando nuevos contratos y prorrogando servicios que el propio Plan de Ajuste califica de «insostenibles» y que deberían eliminarse o reducirse drásticamente para recuperar la estabilidad. A esta situación se suma que el Ayuntamiento funciona con presupuestos prorrogados desde hace años y que el alcalde no ha llevado al pleno el nuevo Plan de Ajuste exigido por Intervención, incumpliendo sus obligaciones legales.La deuda viva supera los 4,8 millones de euros (71 % de los ingresos corrientes) y los servicios municipales acumulan pérdidas millonarias que agravan el agujero.

«Es intolerable que se pida prestado para pagar a los empleados mientras se ignoran todas las advertencias de Intervención. Esta gestión imprudente y continuista pone en riesgo los servicios esenciales y el futuro del municipio», señala Martín Plaza. El PP exige la aprobación inmediata del Plan de Ajuste, la presentación de unos presupuestos reales y el cese de nuevos gastos no esenciales hasta recuperar el equilibrio financiero.