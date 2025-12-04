El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Granja de San Ildefonso. Antonio Tanarro

El PP asegura que el Ayuntamiento de San Ildefonso está al borde del colapso financiero

Lamenta que se pidan créditos para pagar nóminas mientras se siguen adjudicando nuevos contratos

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:30

Comenta

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso atraviesa la peor crisis financiera de su historia reciente. Según el informe de Intervención Municipal para el Plan de Ajuste 2025-2033, que ha dado a conocer el Partido Popular, el Consistorio es incapaz de atender sus gastos corrientes con ingresos ordinarios y depende cada año de nuevos créditos solo para funcionar. Por quinto año consecutivo, el equipo de gobierno encabezado por el socialista Samuel Alonso ha tenido que solicitar 600.000 euros de préstamo bancario «para pago de nóminas de personal y obligaciones judiciales», según la última Providencia de Alcaldía. «Es decir, sin endeudarse más, el Ayuntamiento no puede pagar a sus propios trabajadores»., señala el portavoz del PP, José Luis Martín Plaza.

Los populares denuncian la «absoluta incoherencia» del gobierno municipal: mientras pide créditos de urgencia para las nóminas, sigue adjudicando nuevos contratos y prorrogando servicios que el propio Plan de Ajuste califica de «insostenibles» y que deberían eliminarse o reducirse drásticamente para recuperar la estabilidad. A esta situación se suma que el Ayuntamiento funciona con presupuestos prorrogados desde hace años y que el alcalde no ha llevado al pleno el nuevo Plan de Ajuste exigido por Intervención, incumpliendo sus obligaciones legales.La deuda viva supera los 4,8 millones de euros (71 % de los ingresos corrientes) y los servicios municipales acumulan pérdidas millonarias que agravan el agujero.

«Es intolerable que se pida prestado para pagar a los empleados mientras se ignoran todas las advertencias de Intervención. Esta gestión imprudente y continuista pone en riesgo los servicios esenciales y el futuro del municipio», señala Martín Plaza. El PP exige la aprobación inmediata del Plan de Ajuste, la presentación de unos presupuestos reales y el cese de nuevos gastos no esenciales hasta recuperar el equilibrio financiero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  3. 3

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  4. 4 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  5. 5

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  6. 6

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  7. 7

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  8. 8

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  9. 9

    Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López
  10. 10 El parricida de León confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP asegura que el Ayuntamiento de San Ildefonso está al borde del colapso financiero

El PP asegura que el Ayuntamiento de San Ildefonso está al borde del colapso financiero