Vista general de la fachada del Ayuntamiento de La Granja. Antonio de Torre
Provincia de Segovia

El PP de La Granja acusa al alcalde de impedir el acceso a información municipal

El grupo de la oposición considera que esta decisión está dirigida a «ocultar la gestión y dificultar el control democrático»

Segovia

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:48

El Partido Popular del Real Sitio de San Ildefonso critica que el alcalde Samuel Alonso ha retirado el acceso telemático a la información municipal de ... todos los grupos de la oposición. Según explican, es una medida que se adoptó a principios de este mes de octubre y que constituye «un ataque directo a la transparencia y a la rendición de cuentas» en la gestión del Ayuntamiento.

