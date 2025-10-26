El PP de La Granja acusa al alcalde de impedir el acceso a información municipal

El Partido Popular del Real Sitio de San Ildefonso critica que el alcalde Samuel Alonso ha retirado el acceso telemático a la información municipal de ... todos los grupos de la oposición. Según explican, es una medida que se adoptó a principios de este mes de octubre y que constituye «un ataque directo a la transparencia y a la rendición de cuentas» en la gestión del Ayuntamiento.

Los populares acusan al regidor granjeño de haber cerrado «prácticamente por completo» la vía telemática para acceder a documentación «escundándose en un informe de la Diputación de Segovia y en la Ley de Protección de Datos». El grupo político, que constituye la principal fuerza de la oposición, insiste en que estos reglamentos no pueden convertirse en «un muro contra la transparencia», lo que argumentan con que todos los concejales tienen deber de reservas y firmaron además un acuerdo de confidencialidad al inicio de la legislatura.

Es por ello que consideran que esta decisión es una «respuesta política» al rechazo en el último pleno de la venta en un solo lote de parcelas repartidas por el municipio que estaban valoradas en más de 2,5 millones de euros. «El cierre informativo puede estar vinculado con operaciones urbanísticas y decisiones de gestión actualmente en marcha, como es el proyecto de la Puerta de La Reina, el plan para separa las aguas de los jardines del Palacio Real del abastecimiento vecinal o la renovación de la concesión con Aquona», considera el PP.