«Hay que pensar por qué no hemos sido capaces de atraer a un 2% de empresas de Madrid»

Quique Yuste Segovia Domingo, 8 de junio 2025, 14:10

El grupo municipal de Vox irrumpió en el Ayuntamiento de Segovia como la tercera fuerza política, pero no logró entrar en el gobierno municipal. En ... este tiempo ha firmado un acuerdo presupuestario del que no salió satisfecho y un acuerdo de gobierno que no llegó a ser efectivo.

–¿En qué se ha notado la presencia de Vox en estos dos años en el Ayuntamiento de Segovia? –Podría haberse notado mucho más si se hubiera llegado a un acuerdo de gobernabilidad. Hubiera dado la estabilidad necesaria para gobernar durante cuatro años, pero fue el propio alcalde el que lo rompió. –¿A qué cree que se debe? –No había una intención por parte de Mazarías de hacer un acuerdo de gobernabilidad. Él se empeñó desde el primer momento en gobernar en minoría y el tiempo ha demostrado que es absolutamente inviable. Nosotros fuimos muy pacientes y muy generosos con el Partido Popular. Creemos que el alcalde ha engañado a todos los segovianos. –Si se llega a cumplir ese pacto, ¿en qué lo habrían notado los segovianos? –En primer lugar en la estabilidad del propio gobierno. En segundo lugar hubiéramos sido ambiciosos en los recortes necesarios que creemos que necesita este Ayuntamiento. Por ejemplo, recortes en el gasto político o en Evisego. Nosotros hubiéramos sido también muy ambiciosos en inversiones prioritarias que necesita la ciudad. –¿Cuáles? –El propio arreglo y mantenimiento de la ciudad, algo muy demandado por los barrios y por los vecinos de Segovia. En dos años no ha cambiado absolutamente nada y creemos que aquí hay que hacer un plan con una partida presupuestaria importante para un plan de rehabilitación y de arreglo. Más a medio o largo plazo, un plan ambicioso para fijar población o atraer empresas. «En dos años no ha cambiado nada y hay que hacer un plan con una partida para rehabilitación y arreglo de barrios» Esther Núñez Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Segovia –¿Qué es lo que más le ha decepcionado del gobierno del PP? –Yo me centraría en la figura de su alcalde. No ha sabido desde el principio gestionar esa estabilidad del gobierno. Creo que había muchas expectativas puestas por un cambio y una ilusión por parte de todos y creo que ha defraudado bastante tanto a sus votantes como al resto. –¿Cree posible algún acuerdo que no sea puntual entre el PP y Vox en los dos próximos años? –Nunca se puede descartar algo al cien por cien, pero es muy difícil. Nosotros hemos tenido ya varios escenarios en los que el PP nos ha puesto en evidencia su falta de confianza con nosotros. Por lo tanto, veo muy difícil que podamos llegar a algún acuerdo. Dentro de veinte años... –¿Qué ciudad quiere usted dentro de veinte años? –Una Segovia que compatibilice tanto el turismo como ciudad de servicios como que sea una Segovia que pueda atraer empresas. Es curioso y hay que pensar y reflexionar por qué no hemos sido capaces, estando a veinte minutos de Madrid, de atraer un mínimo de un 2% de empresas de Madrid. –¿Cómo se consigue atraer al 2% de las empresas de Madrid? –Hay que saber vender Segovia fuera y atraer con el suelo industrial. Igual que sabemos vender Segovia desde el punto de vista turístico, hay que saber vender Segovia como una ciudad de calidad y privilegiada para vivir y para instalar empresas. «Veo muy difícil que podamos llegar a algún acuerdo con el Partido Popular» Esther Núñez Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Segovia –¿Y eso cómo se hace? –No solamente tenemos que centrarnos en el desarrollo industrial. Hay muchos perfiles de empresas hoy en día que no necesitan de un suelo industrial como tal. Hay mucha empresa tecnológica que sería interesante atraer. –¿Y cómo se convence a una empresa tecnológica para instalarse en Segovia? –Poniendo en valor la ubicación. Tenemos las conexiones y desde luego las facilidades que podemos llegar a tener si somos capaces de bajar impuestos y de poner una alfombra roja a todos los emprendedores. El «abandono» de la ciudad –¿Cuál es el principal problema de la ciudad? –Está muy abandonada. –¿En Segovia hay un problema con la vivienda? –Sí, en Segovia hay un problema con la vivienda como lo hay en toda España. No hay suelo prácticamente para poder construir. Hay poca vivienda y mucha demanda. –¿Cuál es la solución? –Se podría buscar suelo en los alrededores, en los barrios incorporados... Hay que tener en cuenta que se ha cambiado un poco la demanda de lo que la gente quiere. No todo el mundo quiere vivir en un bloque de pisos. «Evidentemente, comprar una vivienda es caro; pero no creo que sea el motivo de peso» Esther Núñez Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Segovia –La solución entonces pasa por la expansión de la ciudad. –Claro. Es que si aquí no hay terreno para poder construir... Los barrios incorporados no están lejos y podrían ser una buena opción para construir vivienda. –¿No se corre el riesgo así de vaciar el centro de la ciudad? –En el casco histórico de Segovia las viviendas están muy limitadas. Y también se tiende hoy en día a que las familias tengan casas con más espacio. El casco histórico tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes y generalmente la gente joven tiende a irse a zonas un poco más desahogadas. Evidentemente, comprar una vivienda es caro, pero no creo que sea el motivo de peso. El acceso a la vivienda es complicado pero creo que el precio es igual de determinante en el casco histórico que en otro barrio de Segovia. –¿Segovia tiene un problema con el turismo? –Decididamente no. Nosotros somos totalmente opuestos a intervenir cualquier tipo de mercado, en este caso el del turismo. El turismo es muy bienvenido a Segovia porque desde luego sustenta la economía. –¿Qué papel debe jugar el Ayuntamiento en el conflicto entre FCC y los trabajadores? –Sobre todo escuchar y ser la parte intermediaria que pueda influir de una manera resolutiva. Si a futuro y a mayores hay que ampliar la dotación económica a FCC para una ampliación de plantilla o más servicios, desde luego habría que hacerlo. Los impuestos tienen que revertir en soluciones. –¿Segovia está igual, peor o mejor que hace dos años? –Segovia está igual que hace veintidós años. No ha habido ningún cambio.

