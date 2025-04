El presupuesto municipal de Segovia de 2025 superará los 85 millones de euros

El presupuesto municipal de 2025 que saldrá adelante el próximo miércoles gracias a los votos a favor del Partido Popular y a la abstención de ... Ciudadanos -será necesario el voto de calidad del alcalde- tiene un montante final que supera los 81 millones de euros. A esa cifra hay que añadir también los 4,5 millones procedentes de remanentes de tesorería, por lo que la cantidad total que manejará el Consistorio segoviano durante los próximos meses rebasa la barrera de los 85 millones de euros. Es decir, son las cuentas más altas en la historia del Ayuntamiento de la capital segoviana e incluyen actuaciones como la nueva iluminación del Acueducto, el vial a la estación del Ave desde la glorieta del Pastor o 350.000 euros de tarjetas monedero para gastar en el comercio.

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, insistió una vez más en que el borrador que se llevará al Pleno extraordinario del próximo miércoles apenas tiene variaciones con el documento que fue rechazado el último viernes del año 2024 y justificó que se apruebe en abril, en lugar de hace tres meses, en la necesidad de seguir negociando con Ciudadanos, a cuya portavoz agradeció su ejercicio de «responsabilidad».

Con el acuerdo presupuestario cerrado, el regidor aprovechó para cargar contra los otros cuatro grupos de la oposición, formaciones que dijo «se han instalado en el no por el no y que lamentan que se haya llegado a un acuerdo». En este sentido, insistió en que al PSOE, Vox, Izquierda Unida y Segovia en Marcha «solo les interesa el bloqueo, el parón de la ciudad y el desgaste del gobierno del PP». Así, aseguró que la oposición ha estado «cómoda» bloqueando los presupuestos de 2025 y declaró que su aprobación el próximo miércoles es una «mala noticia» para esos cuatro grupos.

Sin embargo, afirmó que las cuatro formaciones que votarán en contra de las cuentas municipales «por coherencia deberían apoyarlo o al menos abstenerse». El regidor sostuvo que las inversiones que se incluyen en las cuentas son apoyadas por el resto de formaciones, por lo que lamentó su voto contrario a las cuentas. «Les va a importar muy poco exhibir su incoherencia», dijo.

Mazarías también afirmó que espera poder contar con los presupuestos en vigor en la primera mitad de mayo y para ello mantuvo que espera que no se produzcan alegaciones a los mismos durante su periodo de exposición pública. Con apenas siete meses por delante pare que acabe el año, el alcalde explicó que el gobierno municipal ya ha adelantado trabajo y lo seguirá haciendo durante el mes de abril para que los proyectos diseñados puedan empezar a ejecutarse en cuanto entren en vigor las cuentas de 2025.

Por otro lado, rechazó que en las cuentas municipales de 2025 se aumente el gasto político en 37.500 euros, tal y como señaló el PSOE a comienzos de semana. Mazarías dijo que esa cantidad está destinada a cuadrar los abonos pendientes del último trimestre de 2024 y afirmó que Ciudadanos no contará con grupo municipal independiente ante una posible salida del grupo mixto. No obstante, no cerró del todo la puerta y precisó que es una situación que está en fase de estudio por el grupo de trabajo encargado de acordar la modificación del reglamento.