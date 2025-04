La compra de terrenos en Las Lastras y junto al CIDE costará un millón de euros

El Ayuntamiento de Segovia pasará en poco más de un año de querer desarrollar varias actuaciones gracias al ingreso de más de 3 millones de euros procedente de la venta de varias parcelas ... municipales a tener que destinar un millón de euros a la compra de terrenos pertenecientes a propietarios privados para poder ejecutar dos de los proyectos que tiene en cartera. Así figura en los presupuestos municipales que se aprobarán el próximo 9 de abril con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de los otros cuatro grupos de la oposición.

En el documento con el que trabaja el equipo de gobierno se incluye una partida de un millón euros que tiene como objetivo que el Ayuntamiento de Segovia pase a ser el titular de parcelas en dos espacios donde se prevén dos de los proyectos de mayor envergadura en la ciudad: Las Lastras y el entorno del edificio CIDE.

Por un lado, el Ayuntamiento tendrá que desembolsar medio millón de euros para hacerse con los terrenos situados en el sector de Las Lastras que no son propiedad de la Junta de Castilla y León. Se trata de una decisión que ya anunció el alcalde, José Mazarías, durante la presentación el pasado mes de enero del proyecto ideado junto a la Administración autonómica para esta zona de la ciudad, que contempla un nuevo vial, 200 viviendas, un gran parque urbano, dotaciones deportivas o varias zonas de aparcamiento. No obstante, en aquel momento el regidor segoviano declaró que el Ayuntamiento no tendría que abonar más de 400.000 euros en la expropiación de las parcelas necesarias para que la Junta pudiera desarrollar todas las acciones previstas en el plan de Las Lastras.

Una de las fincas que tendrá que adquirir el Ayuntamiento es la que fue objeto de desprendimientos junto al colegio Carlos de Lecea en 2018 y 2021 y que obligaron al Consistorio a realizar obras de consolidación en el talud. Esos trabajos, valorados en 300.000 euros, fueron pagados por el Ayuntamiento ante la inacción de la propiedad de los mismos.

Los otros 500.000 euros están destinados a cumplir una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Segovia a indemnizar a varios de los propietarios de unos terrenos situados junto al edificio CIDE. En concreto, el Consistorio tendrá que pagar a los dueños de unos terrenos que fueron ocupados de manera forzosa para ejecutar el proyecto del CAT. A cambio, debían recibir nuevos terrenos en un sector como Prado Bonal que no se ha desarrollado. Por ello, los propietarios reclamaron la expropiación en el juzgado, les dieron la razón y esperan el pago por parte del Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que son los mismos propietarios que han recurrido el cambio urbanístico que el Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha para poder construir junto al edificio CIDE el nuevo recinto ferial de la ciudad, que también podrá servir como aparcamiento disuasorio. Con el pago de la expropiación, el gobierno municipal espera librarse de un obstáculo en su camino a la ejecución del recinto ferial junto al CIDE.