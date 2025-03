La abstención de Ciudadanos, la «última oportunidad» para el PP

Los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos confirmaron este lunes el acuerdo presupuestario que permitirá al gobierno de José Mazarías sacar adelante sus ... segundas cuentas del mandato. Lo hicieron por separado, una muestra de que pese al entendimiento alcanzado durante los últimos días la forma de trabajar de ambas formaciones es muy diferente. No lo es su programa electoral, con un alto porcentaje de propuestas compartidas. Por eso finalmente las cuentas podrán salir adelante, aunque no estarán operativas hasta mediados de mayo tras más más de medio año de negociaciones.

El cambio en el sentido del voto de Noemí Otero permitirá que el Partido Popular apruebe los presupuestos. La concejala de Ciudadanos se abstendrá en el Pleno extraordinario que se celebrará el próximo miércoles 9 de abril, permitiendo un equilibrio de fuerzas entre los ediles del equipo de gobierno (12) y los concejales de los otros cuatro grupos de corporación (7 del PSOE, 2 de Vox, 2 de IU y 1 de Segovia en Marcha). Ante el previsible empate, el voto de calidad del alcalde dará el visto bueno a los presupuestos del PP.

El acuerdo incluye partidas específicas en materia de comercio, emprendimiento, movilidad o polígonos industriales. Aunque el gobierno municipal todavía no ha desvelado las cifras concretas del presupuesto, no se espera que tenga grandes cambios con respecto al documento presentado, debatido y rechazado el pasado mes de diciembre. Para hacer frente a los nuevos compromisos adquiridos no será necesario mover partidas. El Ayuntamiento ingresará más dinero del previsto a finales de 2024, por ejemplo gracias a un préstamo de 3 millones de euros para la renovación del alumbrado. Y para determinadas partidas, como los antiguos bonos comercio -pasan a ser tarjetas monedero- se utilizarán los remanentes de tesorería.

Precisamente este es otro de los capítulos que falta por definirse. Según anunció el alcalde de la ciudad, José Mazarías, el gobierno municipal incorporará al nuevo presupuesto un remanente superior a 16 millones de euros procedente de las partidas que no se ejecutaron durante el pasado ejercicio. De esa cantidad, la mitad se destinará a reducir la deuda del Consistorio y la otra mitad a distintas inversiones. Estas nuevas actuaciones todavía no están decididas, aunque el gobierno municipal sí tiene ya una idea sobre su destino. «La concejala de Ciudadanos es conocedora de ese reparto», confirmó el alcalde.

El acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos también incluye otros seis compromisos sobre actuaciones de gobierno como las normativas a aprobar durante los próximos meses, el futuro de la Empresa Municipal de Vivienda (Evisego), la transformación de la oficina de Urbanismo o la ubicación y composición de las ferias y mercados de la ciudad.

La «última oportunidad»

Todas las líneas de actuación acordadas por el Partido Popular y por Ciudadanos tienen que ejecutarse a lo largo de 2025. Es decir, el gobierno municipal tendrá poco más de medio año para cumplir con las condiciones puestas por Ciudadanos para abstenerse en la votación del próximo día 9. Se creará una Comisión de Seguimiento del acuerdo, integrada por miembros de ambas formaciones, que se reunirá una vez al mes para supervisar el grado de cumplimiento de las medidas recogidas en el documento. «Ojalá en noviembre podamos decir que se está cumpliendo este acuerdo y que estamos en disposición de votar con un sí rotundo los presupuestos de 2026», declaró Noemí Otero.

Sin embargo, la portavoz de Ciudadanos no puso la mano en el fuego por ello. De hecho, señaló que la ejecución presupuestaria de las cuentas municipales de 2024 «es muy deficiente» y recordó el «incumplimento» del acuerdo alcanzado la pasada primavera entre el PP y Vox, documento firmado por José Mazarías y Esther Núñez que nunca llegó a entrar vigor. «No olvidamos su recorrido. Nos tienen que demostrar que son capaces de cumplir con este acuerdo y con la palabra que han dado», dijo Otero.

¿Se fía la concejala de Ciudadanos del Partido Popular? «Soy escéptica», reconoció la portavoz de la formación naranja, que reiteró sus críticas a la forma de trabajar del equipo de gobierno durante los dos últimos años. «Han enfadado a todos los colectivos», declaró. Pese a ello, sostuvo que ha observado «algunos cambios» en su actitud durante las últimas semanas que han supuesto que pase del 'no' a la abstención. «Creo que es serio y honesto dar una segunda oportunidad a quien tiene espíritu de cambiar. Si no, no seríamos respetuosos con la ciudad de Segovia».

Consciente de que será criticada por los otros cuatro grupos de la oposición, Otero advirtió que su abstención no es un cheque en blanco y descartó su posible entrada en el gobierno municipal. «Lo más serio ahora es seguir en la oposición».

Sobre si esta es la última oportunidad de Ciudadanos al PP, Otero fue clara: «Esta es la última oportunidad que se da el PP a sí mismo. El tiempo después se agota. Tienen que ser capaces de demostrar que son capaces de gobernar. Toca quemar el último cartucho para lograr el giro de 180 grados que quiere Segovia», concluyó.

Desbloquear la ciudad

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, agradeció a Noemí Otero su ejercicio de «responsabilidad» para permitir que los presupuestos salgan adelante y puso en valor el «intenso trabajo» llevado a cabo por el equipo de gobierno para lograr que las negociaciones hayan fructificado con un acuerdo. «Compartimos muchos planteamientos sobre el modelo de ciudad y las necesidades y proyectos que requiere Segovia», comentó el regidor.

Mazarías también expuso que el documento «es prácticamente el mismo» que el presentado a finales de 2024. ¿Y por qué se aprueba ahora y no hace tres meses? «Nosotros hemos estado negociando durante mucho tiempo, pero ha hecho falta más negociación que los tres meses iniciales. Las cosas no son siempre como a uno le gustaría y es verdad que nos hubiera gustado conseguirlo en diciembre. Pero la realidad es que este acuerdo viene a poner en la mano del equipo de gobierno el seguir trabajando por Segovia y salir del bloqueo al que nos sometía estar con unos presupuestos prorrogados», explicó.

Aunque el acuerdo se ciñe solo a los presupuestos de 2025, el entendimiento con Ciudadanos abre una ventana de estabilidad al gobierno municipal del Partido Popular para los más de dos años que restan de mandato hasta mayo de 2027.