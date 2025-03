Mazarías mueve ficha y se acerca al acuerdo presupuestario con Ciudadanos

Quique Yuste Segovia Domingo, 16 de marzo 2025, 11:21 Comenta Compartir

Las negociaciones entre el Partido Popular y el resto de formaciones políticas del Ayuntamiento de Segovia entran en su fase decisiva para tratar de llegar ... a un acuerdo que se traduzca en la aprobación de unos presupuestos municipales para 2025. Aunque el alcalde de la ciudad, José Mazarías, asevera que no hay una fecha límite para cerrar las conversaciones, reconoce que la aprobación de unas nuevas cuentas tendrá sentido si no se alarga mucho más allá del primer trimestre del año. «Se trata de poder trabajar con un plazo de tiempo largo con los nuevos presupuestos. No podemos perder mucho más tiempo», resalta.

El regidor apuesta por no dilatar mucho más los plazos tras no ser capaz de lograr ni una sola abstención de los trece concejales de la oposición en el Pleno celebrado el pasado mes de diciembre. Casi tres meses después de aquel bronco debate, insiste en seguir explorando «hasta el último rincón» para alcanzar un acuerdo que le permitan aprobar sus segundos presupuestos como alcalde. Los primeros, en 2024, obtuvieron el visto bueno de la mayoría de la corporación gracias al voto a favor de los dos concejales de Vox. Con el partido de Esther Núñez enfrentado al PP desde que su pacto para entrar en el equipo de gobierno quedase en papel mojado, en esta ocasión todas las miradas están puestas en Noemí Otero (Ciudadanos). Con las otras tres formaciones de un «atomizado» Ayuntamiento, Mazarías no oculta que las opciones son mínimas. «Hay grupos que establecen líneas rojas para llegar a acuerdos con partidos diametralmente opuestos aunque estos presupuestos no tengan carácter político», sostiene. Las conversaciones se centran, por lo tanto, en formaciones como Ciudadanos con las que reconoce «cercanía» en cuanto al programa político. Pero necesita convertir el 'no' de Noemí Otero en, al menos, una abstención. Y para ello, Mazarías apuesta por una negociación con concesiones en lugar de con cesiones. La edil de la formación naranja ha manifestado públicamente las dos condiciones que pone para permitir que los presupuestos salgan adelante. Por un lado, que en las cuentas municipales se incluyan las propuestas que su formación ha llevado al Pleno en forma de moción durante los últimos meses; por otro, un cambio en las «formas» del equipo de gobierno. En este sentido, Otero pidió directamente al alcalde que se disculpase tras su discurso en el Pleno de presupuestos del pasado mes de diciembre. Noticia relacionada El envite de Mazarías: presupuestos o ralentización de Segovia Este jueves José Mazarías movió ficha al ser preguntado por las negociaciones de los presupuestos. «Es necesario abandonar y dejar de lado enfrentamientos, en muchas ocasiones personales, que nos han llevado a situaciones como las que estamos viviendo. Tenemos que evitar las estridencias y las salidas de tono con las que todos los grupos hemos podido incurrir», dice. «Estas situaciones no son deseables y deberíamos y debemos trabajar todos para que no vuelvan a producirse desde ninguna de las partes», añade. Un mensaje «con el ánimo de corregir el tono» que ha caído bien en las filas de Ciudadanos. «Es acertado que el alcalde haya manifestado que en los últimos meses no se ha actuado bien y las formas no han sido las correctas. Es un primer paso de cara a que puedan cambiar no solo las palabras, sino los hechos del equipo de gobierno», declara Noemí Otero. El alcalde, no obstante, manifiesta que su mensaje no supone acceder a la petición de disculpas reclamada por la oposición. «Yo no quiero pedir disculpas por nada, pero creo que tenemos que llevar el tema a donde creemos que debe estar». Con todo ello, y pese a que en los últimos plenos ambas formaciones han mantenido roces en cuestiones como la aprobación de la Agenda Urbana de Segovia, el resto de grupos de la oposición ya sospecha de un acercamiento entre PP y Ciudadanos para aprobar unos presupuestos en las próximas semanas.

