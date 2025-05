Los trabajadores de FCC confían en la mediación del alcalde para evitar la huelga

Aún hay tiempo para evitar la huelga en el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de Segovia convocada a partir del 21 de ... junio. Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, representados en el comité de empresa de FCC Medio Ambiente, concesionaria del servicio, alzaron este jueves su voz en la Plaza Mayor y asistieron a la sesión plenaria que estaba celebrándose en la Casa Consistorial. Los representantes de los trabajadores esperan que el Ayuntamiento medie en el conflicto que mantienen con la empresa y el acuerdo llegue antes del día señalado. El fantasma de unas calles llenas de basura coincidiendo con las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro pesa demasiado. Y hay precedentes.

Aprovechando el receso del pleno, el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, bajaron a la puerta del Consistorio. Hubo un conato de silbidos, pero ambos se mostraron dispuestos a hablar con los representantes sindicales y se impuso la mesura. Con las banderolas en la mano, los manifestantes escuchaban de cerca. Después, el regidor los invitó a subir al salón de plenos. La protesta respondía al estancamiento en las negociaciones del convenio colectivo con FCC. Los trabajadores reclaman mejoras salariales acordes con la inflación, la conversión de catorce contratos parciales a jornada completa y el cumplimiento de las condiciones de la concesión. Además, denuncian una escasez de plantilla que afecta tanto a sus condiciones laborales como a la calidad del servicio de limpieza.

En la improvisada charla, los representantes sindicales propusieron al alcalde una reunión a tres bandas con la empresa, los trabajadores y el Ayuntamiento, y Mazarías se comprometió a mediar. «Apoyamos sus reivindicaciones, pero nuestra función es la de buscar un equilibrio y facilitar la negociación», dijo el alcalde. Mazarías recordó que el contrato prevé una subida salarial del 2,5% equiparable a la de los funcionarios para 2024 y 2025 y pidió a la empresa que cumpla con este acuerdo. «He instado a las partes a negociar hasta el último momento, y estoy convencido de que, con diálogo, llegará la solución», afirmó. También recordó el regidor a los sindicatos que el Ayuntamiento no desempeña un papel protagonista en el conflicto, aunque se comprometa a hacer «de puente». Sobre los plazos, evitó fijar fechas, pero expresó su deseo de que el acuerdo evite tensiones mayores.

Tras hablar con el regidor, los sindicatos expresaron un «optimismo moderado». El secretario general de UGT Segovia, Santiago Martínez, valoró el compromiso de mediar expresado por el alcalde, pero «hacen falta hechos concretos, no solo palabras», dijo. «Los trabajadores están hartos de ser siempre los perjudicados y los sindicatos estamos aquí para apoyar sus reivindicaciones porque nos parecen justas. Nadie quiere una huelga de basuras, y menos en unas fechas como las que vienen, pero si no hay avances, tendremos que presionar más», advirtió. El representante sindical expresó, no obstante, la voluntad de diálogo de las partes y confía en que el acuerdo llegue en los próximos días.

Por su parte, Luis Domínguez, secretario del comité de empresa y representante de Comisiones Obreras (CC OO), mostró una postura crítica pero esperanzada. «Estamos aquí para forzar un avance en las negociaciones, que están estancadas. El Ayuntamiento ofrece buenas palabras, pero necesitamos que ejerza más presión para que FCC cumpla el contrato», señaló. Domínguez recordó que los trabajadores ya han hecho esfuerzos previos, como acceder a fraccionar la subida salarial pactada en 2023. «No vamos a vender nuestros derechos. La ciudad no está tan limpia como debiera por la falta de plantilla, y el Ayuntamiento, como contratante, ha de garantizar que se cumplan las condiciones del contrato. El alcalde ha transmitido tranquilidad porque confía en que el conflicto se resuelva. Yo solo puedo decir que ojalá consiga el acercamiento de las posturas y todo acabe bien», afirmó.

El presidente del comité de empresa y representante de CSIF, Miguel de Santos, explicó que los trabajadores buscan no perder poder adquisitivo y han solicitado inicialmente una subida salarial de un 2,8% para 2024 y un 2,5% para 2025 y 2026, aunque están abiertos a un acuerdo bianual. También reconoció la mediación del Ayuntamiento. «Han facilitado la comunicación y forzado reuniones para buscar subidas adecuadas. Esperamos que la empresa presente pronto una nueva propuesta», añadió.