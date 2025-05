La falta de acuerdo lleva a la huelga al servicio de basuras en fiestas de Segovia

El comité de empresa de la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras de Segovia ve casi inevitable la huelga que ya tiene ... fecha en el calendario: a partir del 21 de junio, cuando echan a andar las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro de la capital. El periodo extraordinario de dos semanas que se dieron delegados de los trabajadores y FCC Medio Ambiente SAU ha terminado sin acuerdo. Ha servido para postergar los paros, que en un principio se habían convocado para las jornadas del 1 y 2 de mayo; pero no para alcanzar un punto de encuentro y consenso que aleje la sombra de la huelga que se cierne en la ciudad.

El tiempo que se dieron para llegar a un pacto ha acabado este viernes 16 sin apretón de manos. El tiempo ha corrido, pero no así los avances que pudieran aplazar de nuevo las movilizaciones y la huelga. El obstáculo que siguen sin salvar las partes implicadas en el conflicto laboral es el salarial. La propuesta de los sindicatos para subir la nómina en unos términos lo más ajustados posible al ritmo de encarecimiento de la vida choca con la oferta que mantiene invariable la compañía, según informan los representantes del personal del servicio externalizado por el Ayuntamiento de la capital segoviana.

Este inmovilismo es el que ha hecho que las conversaciones «se hayan dado por rotas», asegura el presidente del comité de empresa, Miguel de Santos. Fue el pasado martes 13 de este mes de mayo cuando saltó por los aires la negociación.

Los pagos pendientes del Ayuntamiento

Los responsables de FCC no se apean de su planteamiento, lamentan fuentes de organizaciones sindicales del órgano delegado de la plantilla del servicio de limpieza y de recogida basuras de Segovia. La adjudicataria no se mueve de su idea de firmar un convenio de dos años, en vez de los tres que defiende la parte de los empleados, revela De Santos. En cuanto a los salarios, la compañía tampoco varía su propuesta de abonar una paga de 375 euros correspondiente al ejercicio 2024, que además «no está consolidada», matiza el comité. Para este 2025, la empresa concesionaria da dos opciones entre las que elegir: una es el aumento de un 1,30% en el sueldo y la otra es un abono de 550 euros.

Para empezar, «no tiene sentido un convenio que cuando va a acabar ya se tiene que empezar a negociar el siguiente», critica Miguel de Santos sobre el cortoplacismo que esgrime FCC. Asimismo, tanto él como Luis Domínguez, compañero en la representación laboral del personal afectado, opinan que el incremento retributivo instado por la empresa es «insuficiente». Está por debajo de lo que subió el Índice de Precios al Consumo (IPC). El planteamiento que hace la concesionaria «hace que perdamos mucho dinero y que sigamos perdiendo poder adquisitivo», si se compara con la escalada de costes de la vida cotidiana.

Sí hay un punto en el que la compañía y la representación laboral coinciden. Pero no es suficiente para desencallar el conflicto. Ese consenso aislado se refiere a las contrataciones parciales. La empresa ha aceptado la propuesta de convertir catorce en jornadas completas.

Los servicios mínimos

Con esta excepción en las negociaciones infructuosas que se han llevado a cabo, las diferencias que alejan a unos y otros sobre el sueldo parecen insalvables y complicadas de cerrar. «Aún hay un pequeño margen de tiempo», matiza Domínguez. Pero por si acaso, el comité de empresa del servicio de basuras y limpieza de Segovia se prepara ya para la convocatoria de huelga, que, si nada lo evita, continúa en pie con visos de salir adelante. «Se ha puesto en marcha la maquinaria» previa, comenta Domínguez.

Hay un pequeño resquicio que podría provocar un cambio en el guion del desencuentro que se está escribiendo. La pelota estaría en el tejado del Consistorio de la capital segoviana, como trasladó la propia adjudicataria a los trabajadores en una reunión con el comité celebrada el pasado día 6 de este mes de mayo. Así lo pone de manifiesto el presidente del comité. En dicha mesa de negociación, «la empresa dijo que podría mejorar la oferta si el Ayuntamiento le pagaba las cantidades que tiene pendientes», revela el órgano sindical que defiende los interesas de la plantilla de limpieza y recogida de basuras de la ciudad.

Los contactos para avanzar en este punto se siguen manteniendo, deducen los delegados, que solicitan celeridad. De ser así lo que argumentó la adjudicataria, los empleados instan al Consistorio a que se que «se dé prisa y agilice» esos trámites.

Por otro lado, el descontento del personal ha ido 'in crescendo' viendo cómo se agravaba la pérdida de poder adquisitivo y cómo empeoraban las condiciones laborales. El comité se queja de que las bajas que se producen al cabo del año no se cubren totalmente, lo que deriva en sobrecargas de trabajo, más horas empleadas y en un mayor estrés por no poder cubrir todas las necesidades de limpieza y recogida de basuras que presentan todos los distritos en los que se divide capital. No llegan a todo, por lo que hay entornos que en ocasiones de inferioridad no se abarcan, con la consiguiente mala imagen que se crea. Menos operarios para tratar de hacer la misma tarea.

Récord de horas perdidas por bajas

Tal es así que De Santos asemeja la situación de la plantilla de FCC en Segovia a la de «casi unos servicios mínimos porque hay mucha gente de baja y con bajas de larga duración». Destaca que el año pasado «se batió el récord de jornadas perdidas» por incapacidades temporales concedidas. A tenor de los datos recabados y facilitados por el comité de empresa, en 2024 se quedaron por el camino 3.356 jornadas debido a la sucesión de bajas, lo que equivale a unos quince trabajadores menos para el desempeño de la prestación contratada externamente por el Ayuntamiento.

Además de la discrepancia salarial, hay otros asuntos que han quedado sin acuerdo. Por ejemplo, las jubilaciones parciales. La empresa aboga por someterlas a lo estipulado en un convenio estatal. Dicho marco sectorial establece una salida parcial por cada veinte trabajadores con un máximo de seis peticiones al año, lo que «traería consigo demoras» en quienes se quisieran acoger a esta fórmula. Mientras tanto, el comité entiende que el convenio propio sobre el que se ha venido trabajando en los tiras y aflojas con la mercantil es «más beneficioso» para los empleados.

Pese al margen que citaba Luis Domínguez, los sindicatos son conscientes de que «los plazos son muy justos», matiza el propio portavoz. En el órgano de representación del personal intuyen que tendrán que denunciar los servicios mínimos que ponga el Ayuntamiento de Segovia ante la convocatoria de huelga, ya que la plantilla ya está de por sí mermada.