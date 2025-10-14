El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Solar junto al centro de creación e innovación cultural de La Cárcel (al fondo) donde se prevé edificar vivienda protegida en Segovia. Antonio de Torre

El parque de vivienda protegida de Segovia tendrá 53 pisos más junto a La Cárcel

La ministra Isabel Rodríguez ha anunciado este martes el aprovechamiento de un terreno de suelo penitenciario en la avenida Juan Carlos I

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 14 de octubre 2025, 18:09

Comenta

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes en Consejo de Ministros el traspaso de ocho infraestructuras y terrenos penitenciarios, ... propiedad hasta ahora del Ministerio del Interior (SIEPSE), a la nueva Entidad Estatal de Vivienda para la construcción de 1.332 viviendas protegidas y asequibles. Una de las ubicaciones elegidas por el Gobierno de la nación se encuentra en Segovia, más concretamente en la avenida Juan Carlos I de la capital, junto a las instalaciones de antigua prisión, hoy rehabilitada y reconvertida desde el año 2011 en el centro de creación e innovación cultural de La Cárcel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  4. 4 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  5. 5

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  6. 6

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  7. 7 Reabierta una vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9

    Cuatro horas de espera para ver a la Selección... y solo tres jugadores se paran a saludar
  10. 10 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El parque de vivienda protegida de Segovia tendrá 53 pisos más junto a La Cárcel

El parque de vivienda protegida de Segovia tendrá 53 pisos más junto a La Cárcel