El parque de vivienda protegida de Segovia tendrá 53 pisos más junto a La Cárcel

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes en Consejo de Ministros el traspaso de ocho infraestructuras y terrenos penitenciarios, ... propiedad hasta ahora del Ministerio del Interior (SIEPSE), a la nueva Entidad Estatal de Vivienda para la construcción de 1.332 viviendas protegidas y asequibles. Una de las ubicaciones elegidas por el Gobierno de la nación se encuentra en Segovia, más concretamente en la avenida Juan Carlos I de la capital, junto a las instalaciones de antigua prisión, hoy rehabilitada y reconvertida desde el año 2011 en el centro de creación e innovación cultural de La Cárcel.

Esta apuesta que ha presentando la titular ministerial significa el «refuerzo del compromiso de poner todos los recursos públicos al servicio del derecho a la vivienda». La parcela seleccionada en la ciudad se expande a lo largo y ancho de una superficie de 1.948 metros cuadrados, situada en la parte baja de un barrio que está en plena expansión como el de Comunidad Ciudad y Tierra de Segovia y a pocos metros de donde se construyeron en la década pasada 132 pisos de protección en la promoción VPOSegovia.

Tal y como desgranan fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez, el solar de terrenos penitenciarios albergará la construcción de 53 nuevas viviendas protegidas en Segovia.

Más promoción pública

Asimismo, esta futura promoción del Ejecutivo de España está próxima al conjunto de pisos colaborativos impulsados por la Junta de Castilla y León en unos terrenos anexos al complejo de oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, al que se trasladaron hace ocho años los empleados y la actividad del antiguo INSS de la plaza Reina Doña Juana, un edificio que hoy languidece en el recinto amurallado sin función ni uso algunos. En la carretera de Valdevilla se están ejecutando las obras estos 93 hogares, que tendrán una superficie útil máxima de 60 metros cuadrados y que contarán con salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza. Además, el edificio dispondrá de zonas comunes destinadas a coworking, lavandería o descanso. Una vez edificadas, las viviendas estarán en disposición de formar parte del parque público en alquiler que gestiona Somacyl y se destinarán fundamentalmente a jóvenes menores de 36 años.

El aumento del parque inmobiliario en general para atender una demanda en auge a la que no llega la oferta actual, y el fomento en particular de la vivienda protegida, constituyen una de las demandas que había puesto encima de la mesa el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que presentó hace unos días en Segovia un informe que diagnosticaba los males que aquejan al que es el quinto pilar del Estado del Bienestar y en el que también aportaba soluciones para atajar la crisis. Y entre ellas, abogaba por la colaboración entre el sector público y las empresas privadas para construir vivienda social, con precios asequibles para la compra y el alquiler.

En Segovia, además del ahora conocido de La Cárcel y los pisos colaborativos, hay otros proyectos en cartera que incrementarán el parque público. Para botones, las muestras de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y su pretensión de construir hasta 16 pisos en la carretera de Riaza. La empresa regional ya solicitó formalmente al Ayuntamiento la cesión gratuita y de forma directa de una finca de más de 470 metros cuadrados para ampliar la oferta inmobiliaria de hogares asequibles.

Otra propuesta de vivienda social se localiza en el proyecto más ambicioso que planea la Junta en el entorno de Las Lastras. En total se construirán 260 casas, de las que 200 contarán con algún tipo de protección. A esta apuesta se añade la que promueve el Consistorio de la capital junto a Somacyl en el antiguo parque de bomberos y que prevé levantar 48 pisos de protección.

1.332 familias beneficiarias en España

Por otra parte, hay otros siete proyectos en otras provincias de España encuadrados en el mismo programa anunciado por la ministra este martes. Uno de ellos también se localiza en Castilla y León, en la localidad burgalesa de Briviesca. Por el contrario, el más ambicioso por los números que lo envuelven es el que se desarrollará en Madrid. El suelo asociado a la cárcel de Carabanchel, con una superficie disponible en total de 27.000 metros cuadrados, albergará la edificación de 508 viviendas, según ha señalado Isabel Rodríguez en la presentación de la propuesta. Si se suman las ocho incorporaciones previstas suman un futuro parque inmobiliario que beneficiará a 1.332 familias en distintos puntos del país.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una transferencia de capital al Sepes que asciende a 260 millones de euros con la finalidad de financiar la gestión de las infraestructuras y terrenos con la intención de materializar el denominado Plan de Vivienda Asequible, dentro de cuyo marco se van a desarrollar, entre otros, los ocho terrenos de los que ha dado cuenta la ministra durante su intervención en rueda de prensa.

«Son espacios que se encuentran situados en muchos casos en el centro de las ciudades, con lo que estas actuaciones contribuirán a la regeneración urbana de estos territorios y aplicarán una perspectiva de cohesión social y territorial a toda nuestra acción pública«, ha reivindicado Rodríguez.

La finca segoviana es la segunda más pequeña de todas las que se han puesto en liza en este traspaso a la nueva Entidad Estatal de Vivienda. La menor de todas es, precisamente, la de Briviesca, con 200 metros cuadrados dentro del caso urbano de dicho municipio.

Las ocho parcelas incluidas en la medida anuncia por Rodríguez tienen un valor global de 78 millones de euros «para responder a la necesidad urgente de incrementar el parque público de vivienda», ha destacado la ministra. Esta actuación «impulsará el objetivo del Gobierno de España de tener cuanto antes un sistema público de vivienda que proteja y asegure un techo para todos los españoles».