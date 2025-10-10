Estas son las recetas de los arquitectos para solucionar el problema de la vivienda

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha elaborado un documento titulado 'Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la ... vivienda en España'. Este informe intenta responder a lo que los profesionales definen como «emergencia habitacional» que padece el país, y a la que no es ajena Segovia. El grupo de trabajo, dirigido por la decana de la institución colegial de Castilla y León, Susana Moreno, considera «indispensable intervenir sin desatender aspectos esenciales relacionados con la habitabilidad y la calidad arquitectónica».

Para avanzar en soluciones y en la prevención de crisis futuras, el estudio condensa en diez ideas las recetas que los arquitectos aportan para atajar el problema que sacude al considerado quinto pilar del Estado del Bienestar.

En su lista destacan intervenciones orientadas al control de los precios. Una de las diez fórmulas apuesta por abaratar la compraventa y el alquiler. Estas tarifas están directamente relacionadas con el coste de la promoción, la rehabilitación y el impacto de los pisos turísticos. Como soluciones que aportan los arquitectos están mejorar la fiscalidad y la financiación, reforzar la seguridad jurídica, el fomento de ayudas directas al arrendamiento y una medida que de por sí tiene categoría para colarse en el decálogo de iniciativas: la agilización de los trámites administrativos, una reivindicación con peso propio en Segovia por los atrasos en las concesiones de licencias de obra.

«La actual concentración de la población en las grandes ciudades es parte del desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda» Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España

Piden «reducir los plazos de tramitación». De esta forma, están convencidos de que se acelerarían las construcciones y se evitarían los sobrecostes del incumplimiento de la ley. En este apartado, el colectivo también aboga por «grabar y limitar la vivienda turística».

Otra de las diez iniciativas que pone negro sobre blanco el informe es el incremento de la vivienda libre, tanto de obra nueva como con la rehabilitación de las ya existentes en aquellos casos en los que estén vacías o infrautilizadas. El grupo de trabajo encabezado por Susana Moreno añade el aumento del parque inmobiliario protegido, lo que conlleva a su vez más inversión pública y estimular la colaboración con el sector privado, entre otras actuaciones.

En un plano más general, el informe pide con urgencia un Pacto de Estado para la Vivienda. El seguimiento en tiempo real es otra de las recetas más globales que contiene el documento presentado en la tarde de este martes en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia. Piensan que ese control constante contribuiría a «mantener el mercado estable y a anticipar medidas para evitar futuras crisis».

El modelo de las «ciudades medias»

Otra de las medidas pasa por «reequilibrar el territorio». El informe plantea invertir los flujos migratorios actuales. Y es que «la actual concentración de la población en las grandes ciudades es parte del desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda». Mientras se vacían las zonas rurales, los enclaves receptores de dicho éxodo acusan «un agotamiento de los recursos naturales, una concentración de la contaminación atmosférica y el temido efecto 'isla de calor', así como problemas relacionados con la movilidad y de segregación social», justifica el documento.

Dicho de otro modo, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos se decanta por asentar el modelo de «ciudades medias, que, por sí mismas, no pueden atraer recursos en los sistemas de decisión establecidos de concurrencia competitiva».

La planificación urbana y la liberación de suelo son los ingredientes de otra de las recetas. En este sentido, el gremio ve necesario introducir nuevos instrumentos de planeamiento y gestión más flexibles. A corto plazo, el documento plantea modificaciones legislativas que hagan aflorar la vivienda vacía y miren por la construcción de nuevas promociones en suelo finalista.

Por último, el estudio da una «importancia capital» al reconocimiento de que, para sacar al mercado el mayor número de casas son precisas medidas a corto, medio y largo plazo que se combinen entre sí.