El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Noemí Otero, en rueda de prensa. El Norte

Ciudadanos afirma que solo se han concedido 47 licencias de construcción en Segovia en 2025

Noemí Otero asegura que el área de Urbanismo es «el gran tapón» del Ayuntamiento de la ciudad

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:59

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha criticado la parálisis que, a su juicio, sufre la ciudad en materia urbanística, lo que estaría frenando tanto la construcción de vivienda como el desarrollo de suelo industrial. Así lo ha expresado su portavoz, Noemí Otero, en una rueda de prensa donde ha calificado el área de Urbanismo como «el gran tapón del Ayuntamiento».

Según los datos ofrecidos por la formación naranja, en lo que va de año se han concedido solo 47 licencias de construcción, de las cuales únicamente once corresponden a viviendas unifamiliares y cinco a bloques residenciales, lo que suma 61 viviendas nuevas. «Con estas cifras, ¿alguien cree que el desarrollo de Las Lastras será una realidad en los próximos años?», ha cuestionado Otero.

Respecto al desarrollo industrial, la edil ha declarado que Segovia tampoco avanza. La portavoz de Ciudadanos sostiene que la zona de Prado del Hoyo ha sido descartada como opción para nuevos proyectos y la alternativa de La Costanilla «no tiene plazos ni una previsión realista». En su opinión, «Segovia sigue perdiendo oportunidades de crecimiento y empleo mientras escuchamos palabras vacías sobre planes que nunca se materializan».

Noticias relacionadas

El barrio de Segovia que está cerca de agotar su suelo con la proyección de 105 nuevas viviendas

El barrio de Segovia que está cerca de agotar su suelo con la proyección de 105 nuevas viviendas

Urbanismo frena el plan para transformar en pisos una antigua discoteca de Segovia

Urbanismo frena el plan para transformar en pisos una antigua discoteca de Segovia

En paralelo, Ciudadanos ha presentado una moción para el Pleno ordinario de este viernes, con el objetivo de instalar maquetas táctiles en el Acueducto, la Catedral y el Alcázar. El proyecto busca hacer más accesible el patrimonio a personas con discapacidad visual. Además, se propone organizar una jornada inclusiva con asociaciones locales para evaluar la iniciativa.

Finalmente, Otero ha lamentado «la ausencia de asuntos relevantes» en el orden del día del Pleno de agosto y ha instado al equipo de gobierno a actuar con más ambición: «Los grandes temas que afectan al día a día de los segovianos siguen sin resolverse», ha concluido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  6. 6

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  7. 7 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  8. 8 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  9. 9 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  10. 10 «Ronaldo estaba muy triste el día de la venta... No se quería ir así»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ciudadanos afirma que solo se han concedido 47 licencias de construcción en Segovia en 2025

Ciudadanos afirma que solo se han concedido 47 licencias de construcción en Segovia en 2025