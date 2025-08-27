Ciudadanos afirma que solo se han concedido 47 licencias de construcción en Segovia en 2025 Noemí Otero asegura que el área de Urbanismo es «el gran tapón» del Ayuntamiento de la ciudad

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha criticado la parálisis que, a su juicio, sufre la ciudad en materia urbanística, lo que estaría frenando tanto la construcción de vivienda como el desarrollo de suelo industrial. Así lo ha expresado su portavoz, Noemí Otero, en una rueda de prensa donde ha calificado el área de Urbanismo como «el gran tapón del Ayuntamiento».

Según los datos ofrecidos por la formación naranja, en lo que va de año se han concedido solo 47 licencias de construcción, de las cuales únicamente once corresponden a viviendas unifamiliares y cinco a bloques residenciales, lo que suma 61 viviendas nuevas. «Con estas cifras, ¿alguien cree que el desarrollo de Las Lastras será una realidad en los próximos años?», ha cuestionado Otero.

Respecto al desarrollo industrial, la edil ha declarado que Segovia tampoco avanza. La portavoz de Ciudadanos sostiene que la zona de Prado del Hoyo ha sido descartada como opción para nuevos proyectos y la alternativa de La Costanilla «no tiene plazos ni una previsión realista». En su opinión, «Segovia sigue perdiendo oportunidades de crecimiento y empleo mientras escuchamos palabras vacías sobre planes que nunca se materializan».

En paralelo, Ciudadanos ha presentado una moción para el Pleno ordinario de este viernes, con el objetivo de instalar maquetas táctiles en el Acueducto, la Catedral y el Alcázar. El proyecto busca hacer más accesible el patrimonio a personas con discapacidad visual. Además, se propone organizar una jornada inclusiva con asociaciones locales para evaluar la iniciativa.

Finalmente, Otero ha lamentado «la ausencia de asuntos relevantes» en el orden del día del Pleno de agosto y ha instado al equipo de gobierno a actuar con más ambición: «Los grandes temas que afectan al día a día de los segovianos siguen sin resolverse», ha concluido.