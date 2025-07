Urbanismo frena el plan para transformar en pisos una antigua discoteca de Segovia

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia tiene previsto rechazar hoy dos licencias urbanísticas sobre un mismo proyecto. Por un lado, el ... derribo promovido por los propietariarios de la edificación situada en la esquina de las calles Carretas y Palaires, en el barrio de San Millán; por otro, también tumba la pretensión de los promotores de construir en el solar restante un edificio con viviendas, garajes y trasteros.

El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, explica que el proyecto que han presentado los promotores no reúne los requisitos que exige el Ayuntamiento para contar con su autorización. El edil añade que el Consistorio hizo una serie de requerimientos a la propiedad que no han sido atendidos. «Si no los cumplen, los denegamos», comenta el responsable del área de Urbanismo. Tras la denegación de ambas licencias se abren tres posibles escenarios: que los propietarios renuncien a sus pretensiones, que planteen un recurso de reposición para intentar obtener la autorización municipal o que redacten y presenten un nuevo proyecto que sí consiga la luz verde del área de Urbanismo.

El proyecto presentado por los propietarios pretendía construir en este espacio situado a escasos metros de la iglesia de San Millán un edificio con diez viviendas, diez trasteros y una veintena de aparcamientos. Se trata del edificio que durante años ha funcionado como discoteca. El último nombre con el que ha sido conocido es Euphoria, pero antes también fue denominada Club Movin o Canadá.