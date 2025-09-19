El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Construcción de viviendas. Efe

El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado

El mercado libre se encareció un 10,3% en el segundo trimestre de 2025, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:11

El grave problema de la vivienda con unos precios disparados a niveles de la burbuja no solo está afectando al mercado libre. Aunque con un ... menor ritmo de intensidad, la vivienda protegida -aquella por la que el Gobierno ha apostado en su nuevo Plan Estatal de Vivienda para dar acceso a precios asequibles- también se ha visto arrastrada por la meteórica tendencia.

