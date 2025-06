«Parece que somos jóvenes, pero ya no tanto, necesitas madurar pronto»

Mario Nevado Gil (31 de julio de 2002) llegó a Nava de la Asunción (Segovia) como un chaval de Plata y se marcha dos ... temporadas después como el líder de un equipo consolidado en Asobal. Su salida a Bidasoa Irún es un hecho desde enero, pero el club le ha negado el homenaje de los otros siete jugadores salientes hasta que la entidad vasca complete el trámite de abonar la cláusula. Aunque el gesto ha dolido al madrileño, se marcha más que agradecido a un lugar al que no descarta volver, una salida que explica por su ambición de ganar títulos, de jugar la Champions. Y porque no se considera tan joven pese a sus 22 años.

–¿Por qué acepta la oferta?

–Yo creo que es un paso adelante en mi carrera. Y era importante darlo ya. He estado dos años aquí en Nava en los cuales he crecido muchísimo como deportista, también como persona. Bidasoa es superior en plantilla, en otras competiciones como poder jugar en Europa, está optando a meterse en unos cuartos de final de la EHF. Lo pensé bastante porque en el proyecto de Nava está esa ambición, pero primero están sentando las bases de establecerse en Asobal.

–Con la precocidad del deporte, ¿en qué punto está con 22 años?

–Uf. Madurando, ya al cincuenta por ciento de mi carrera deportiva. Ves gente más joven que yo saliendo a grandes equipos europeos como Carlos Álvarez [pichichi de la Asobal del año 2003] o Víctor Romero. Si mi objetivo es llegar al máximo nivel, este deporte no te da el tiempo, necesitas madurar pronto, lo antes posible. Parece que somos jóvenes, pero ya no lo somos tanto.

–¿Qué es el máximo nivel?

–Mis metas son poder jugar la Champions League, en el combinado nacional. ¿A quién no le gustaría jugar una Liga, una Champions o jugar en otros países? Es por lo que seguiré luchando todos los días que entrene.

–¿Qué Mario Nevado llegó a Nava y qué jugador se va?

–Yo salía de Madrid porque el nivel económico de Alcobendas era muy bajo. No me quería ir porque estaba estudiando dos carreras, pero llegó la oferta de Nava, que era bastante baja porque era mi primer año en Asobal, pero era dar el paso a dedicarme únicamente al balonmano. Eso es lo que me ha hecho crecer tanto.

–Borja Méndez le define como el jugador más importante del equipo estas dos campañas.

–Yo creo que mis compañeros me reconocen porque no se lo esperaban. El año pasado había una plantilla muy buena. En mi puesto estaba Jakub Prokop, que al final era el referente del equipo. Yo tenía un rol secundario, nadie apostaba porque diera un paso adelante. Más pronto que tarde lo di, también ayudado por él. Esta temporada, aunque han llegado refuerzos importantes, he tenido que dar ese paso. Los números están ahí. No me gusta verlos mucho, mi padre sí que lo mira más, pero un 63% de acierto con 159 goles para un primera línea está muy bien. Atacando y defendiendo, con el cansancio que conlleva. Es verdad que he gozado de muchísimos minutos. Ojalá poder hacer unos números similares la temporada que viene.

–¿Está preparado para jugar menos minutos?

–Tampoco creo que vaya a jugar mucho menos. Bidasoa tiene una plantilla más larga, pero si jugamos dos competiciones, los minutos se reparten. Este año llegaba a los finales de partido con 40 o 50 minutos, me pesaban muchísimo las piernas y no podía ayudar al equipo como yo quería.

«Sin lesionados, estamos en la pelea»

–¿Cómo ha vivido un año con tanto lesionado?

–Una temporada difícil, desde la lesión de Patotski el equipo se vino abajo porque es un portero líder. Con Luisfe, Isaías, Nolasco… en abril estábamos entrenando con diez o doce, nos tenían que ayudar los poquitos canteranos que hay y algunos son cadetes. Al principio todo el mundo pensaba que aspiraríamos a más, pero según ha ido la temporada creo que los puntos son buenos.

–¿Era realista estar en la tercera plaza tras ocho jornadas?

–Yo creo que sí. Sin lesionados, estamos ahí en la pelea. Seguro.

–¿Cómo ha jugado los 30 partidos con tanto percance físico?

–Con muchas sesiones de fisio y alguna clínica. Tenía el rotuliano inflamado, pero bien, los deportistas de alto nivel tenemos que convivir con el dolor, nos va a acompañar toda la carrera. Un dedo roto, una tendinitis, un esguince de tobillo. Tienes que jugar, no puedes parar.

–¿Cómo puede reemplazarle Nava?

–Por aquí han pasado grandes jugadores como Agustín Casado y ha seguido siendo un club grande. No sé si alguien cogerá el concepto de liderazgo que he tenido este año, pero si no es una persona, serán dos. En la segunda vuelta, Sasha ha cogido los mandos a nivel goleador. Han fichado a jugadores bastante buenos para que el equipo funcione.

–¿Cómo ha vivido despedirse sin el mismo reconocimiento que otros compañeros?

–Con esa tristeza de saber que me voy a ir y que no tengo ese acto de respeto del club hacia mí. Yo hablé con el presidente y me dijo lo que había: hasta que no se hiciese efectiva la cláusula no me podía despedir. Por suerte, mis compañeros y la afición sí que me despidieron con una gran ovación, aunque no fuera con una imagen del club. Lo que me tengo que llevar es el respeto de la afición, es increíble. Hemos tenido rachas malas o la eliminación de Copa en Alcobendas y siempre han estado animando. Sin esta afición, este club no estaría ahí.

–Se va porque Nava se le queda pequeño. ¿Podría volver?

–Sí, claro. No es que Nava quede pequeño, está asentando las bases de un proyecto muy potente, a medio-largo plazo. Creo que he ayudado a eso, a mantenernos en Asobal con cierta tranquilidad.