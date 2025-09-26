Palestina y las tasas convulsionan el pleno del Ayuntamiento de Segovia

El inicio del pleno del Ayuntamiento de Segovia de este mes de septiembre ha estado sacudido por el escándalo. Por partes, el alcalde del ... Partido Popular (PP), José Mazarías, ha pedido a unos asistentes que estaban en las gradas que retiraran símbolos en defensa del pueblo palestino. Estos activistas han proferido gritos de «¡No es una guerra, es un genocidio!». El regidor ha avisado de que repetirse el incidente, ordenaría desalojarles de la sala.

Justo después, y por sorpresa porque no estaba previsto, el alcalde ha invitado a los concejales de todos los grupos y a los presentes a guardar un minuto de silencio para expresar «la repulsa e indignación por la barbarie y masacre de las que desgraciadamente recibimos noticias a diario de lo que está aconteciendo en Oriente Próximo». Ha insistido, mientras la corporación se ponía de pie, en que no se exhibiera ningún símbolo, cuando los ediles de la bancada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) amagaban con sujetar una bandera de Palestina.

Sin citar las palabras 'Palestina' ni 'genocidio', el homenaje instado por el regidor de Segovia ha estado protagonizado por más soflamas desde el público hasta que Mazarías ha ordenado su desalojo por parte de la Policía Local. Al acabar el minuto de silencio, han vuelto los gritos de «¡No es una guerra, es un genocidio!». Además, ha recriminado al portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan.

Casi sin tiempo para digerir esta tensión, la secretaria comenzó a desgranar el orden del día del pleno de la corporación. Veinte minutos ha durado el desarrollo del pleno. Por urgencia, el equipo de gobierno del PP ha introducido la aprobación de las tasas y precios municipales.

Para presentar la iniciativa, Mazarías cedió la palabra a la concejala de Hacienda y Fondos Europeos, Rosalía Serrano, en la picota por la polémica que le persigue por unas supuestas irregularidades urbanísticas.

En ese momento, la bancada socialista, los dos ediles de Izquierda Unida, y los portavoces de Ciudadanos y de Segovia en Marcha se han levantado de sus escaños y se han marchado de la sala como muestra de desaprobación. Creen que la también primera teniente de alcalde está «deslegitimada» para presentar el proyecto de tasas. Solo se han quedado en el debate los dos representantes de Vox en el Ayuntamiento de la capital.