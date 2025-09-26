El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asistentes al pleno de este viernes con símbolos e insignias propalestinas.

Asistentes al pleno de este viernes con símbolos e insignias propalestinas. El Norte

Palestina y las tasas convulsionan el pleno del Ayuntamiento de Segovia

El alcalde del PP, José Mazarías, sorprende con un minuto de silencio sin nombrar 'genocidio' y PSOE, IU y Cs y Segovia en Marcha se van cuando interviene Rosalía Serrano

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:49

El inicio del pleno del Ayuntamiento de Segovia de este mes de septiembre ha estado sacudido por el escándalo. Por partes, el alcalde del ... Partido Popular (PP), José Mazarías, ha pedido a unos asistentes que estaban en las gradas que retiraran símbolos en defensa del pueblo palestino. Estos activistas han proferido gritos de «¡No es una guerra, es un genocidio!». El regidor ha avisado de que repetirse el incidente, ordenaría desalojarles de la sala.

