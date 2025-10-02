El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Andrés Ortega (tercerro por la izquierda), en la presentación de la Feria Tándem. Antonio de Torre

Ortega: «El próximo lustro será crucial para el desarrollo económico de Segovia»

El presidente de la Fes señala las oportunidades que las nuevas áreas industriales conllevarán, sobre todo para los jóvenes

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:42

Comenta

«Los próximos cinco años serán cruciales para el desarrollo económico de Segovia, con iniciativas como el Plan Territorial de Fomento, que promete revitalizar la ... economía provincial y generar empleo de calidad, especialmente para los jóvenes». Lo dijo ayer Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), durante la presentación de la novena edición de Tándem, la Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el campus universitario María Zambrano.

