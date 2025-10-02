Ortega: «El próximo lustro será crucial para el desarrollo económico de Segovia»

«Los próximos cinco años serán cruciales para el desarrollo económico de Segovia, con iniciativas como el Plan Territorial de Fomento, que promete revitalizar la ... economía provincial y generar empleo de calidad, especialmente para los jóvenes». Lo dijo ayer Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), durante la presentación de la novena edición de Tándem, la Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el campus universitario María Zambrano.

Ortega aludió al desarrollo de tres nuevos polígonos industriales en el entorno de la capital (La Costanilla, cerca de Hontoria; Los Hitales, en Bernuy de Porreros, y Las Mangadas, en Abades), iniciativa impulsada por la Junta de Castilla y León dentro del Plan Territorial de Fomento, que indudablemente atraerá nuevas compañías y generará empleo en sectores estratégicos para la economía provincial y su tejido empresarial. «Se abre, pues, una oportunidad importantísima para nuestra provincia durante los próximos cinco años», afirmó Ortega, que destacó la relevancia de orientar la formación de los jóvenes hacia las demandas de las nuevas empresas que lleguen a Segovia al calor de ese desarrollo industrial.

En particular, el presidente de la patronal señaló la importancia que tendrá el Puerto Seco, proyecto que debe posicionar a Segovia como nodo clave dentro de la industria logística nacional porque acabará demandando la presencia de profesionales bien formados en áreas específicas. «Necesitamos que los chavales se formen con vistas a esa nueva industria que tan importante será para Segovia», insistió el empresario, que hizo hincapié asimismo en la importancia de la Formación Profesional (FP) para cubrir las necesidades de las empresas, al margen de los grados universitarios.

Según el presidente de la Federación Empresarial y la delegada de la Junta de Castilla y León en la provincia, Raquel Alonso, el Plan Territorial de Fomento, que igualmente prevé medidas de estímulo industrial en el nordeste segoviano -una de las zonas más sacudidas por la despoblación- y el área funcional de Segovia, afronta ya la fase final de su tramitación, y la idea es poder presentarlo en sociedad antes de que concluya el año. El impacto que tendrá es algo que nadie duda porque conlleva más de 90 millones de euros de inversión y la apuesta es fuerte.

La delegada de la Junta, presente en el acto de la feria Tándem, explicó que el proceso administrativo del programa avanza con «rapidez y seriedad», una vez concluido el periodo de participación ciudadana y encontrándose en este momento en fase de audiencia con las distintas consejerías del gobierno autonómico. «Es una gran noticia para la provincia porque prevé un desarrollo industrial importantísimo que involucra a todas las administraciones», afirmó Alonso.