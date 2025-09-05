El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Terrenos del futuro área industrial de La Costanilla. Óscar Costa

El Ayuntamiento de Segovia también tendrá que costear el nuevo vial a La Costanilla

Mazarías defiende el desembolso de una cantidad «importante» para poder desarrollar «una ocasión única» para la ciudad

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:34

El futuro polígono industrial de La Costanilla, considerado por el alcalde de Segovia, José Mazarías, como «una ocasión única» para la ciudad tras décadas sin ... suelo disponible para nuevas empresas, obligará al Ayuntamiento a afrontar una inversión significativa: la construcción de un vial de acceso que conectará directamente la zona con la autopista que conecta Segovia con Madrid. El regidor confirmó este jueves que será el propio Consistorio quien asuma el coste de esa infraestructura, que se considera indispensable para garantizar la operatividad del área industrial y que, además, atravesará los terrenos privados de Prado del Hoyo que durante años ha sido imposible desarrollar.

