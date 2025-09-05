El Ayuntamiento de Segovia también tendrá que costear el nuevo vial a La Costanilla

El futuro polígono industrial de La Costanilla, considerado por el alcalde de Segovia, José Mazarías, como «una ocasión única» para la ciudad tras décadas sin ... suelo disponible para nuevas empresas, obligará al Ayuntamiento a afrontar una inversión significativa: la construcción de un vial de acceso que conectará directamente la zona con la autopista que conecta Segovia con Madrid. El regidor confirmó este jueves que será el propio Consistorio quien asuma el coste de esa infraestructura, que se considera indispensable para garantizar la operatividad del área industrial y que, además, atravesará los terrenos privados de Prado del Hoyo que durante años ha sido imposible desarrollar.

Aunque no precisó una cifra concreta, Mazarías admitió que se trata de una aportación económica «importante» dentro del conjunto de la operación, que también incluye la expropiación de los terrenos rústicos sobre los que se desarrollará el polígono de unos 600.000 metros cuadrados al sur del núcleo de Hontoria. El alcalde confirmó que la parte de la inversión que le corresponde al Ayuntamiento es para la obtención de los terrenos, que será por expropiación, y para el vial estructurante que hace falta construir. Aunque el alcalde no quiso desvelar las primeras estimaciones económicas realizadas por el gobierno municipal, fuentes consultadas señalan que el Consistorio segoviano deberá desembolsar una cantidad que se aproxima a los cuatro o cinco millones de euros.

El Plan Territorial de Fomento de Segovia, aún pendiente de aprobación definitiva, será el marco jurídico que permita simplificar y acelerar los trámites urbanísticos necesarios para poner en marcha La Costanilla. El documento, de carácter regional, recoge la misma fórmula que ya se utiliza para la ampliación del Hospital General de Segovia, la red de calor o el desarrollo del proyecto de Las Lastras. «Es una ocasión única para Segovia porque, sinceramente, por fin la ciudad va a disponer de suelo industrial para la instalación y para que vengan empresas», destacó Mazarías, recordando que durante décadas distintas iniciativas quedaron en papel mojado y que numerosas compañías descartaron Segovia como destino por falta de espacio adecuado. «Hemos pasado de muchos proyectos a la concreción. Ahora ya nadie discute que estamos en un punto sin retorno. Me alegra que el presidente de la Federación Empresarial Segoviana haya dicho que las obras comenzarán en la primera parte de 2026», añadió.

El regidor insistió en que el futuro polígono no solo cubrirá la demanda local, sino que aspira a atraer compañías procedentes del otro lado de la Sierra, interesadas en implantarse en Segovia por su proximidad a Madrid y por su calidad de vida.

Para obtener los terrenos, clasificados actualmente como rústicos, el Ayuntamiento recurrirá a la expropiación. Según detalló el alcalde, el proceso se llevará a cabo con el apoyo de Somacyl, empresa pública que actuará como «medio propio» de la administración local. «Será el vehículo que utilicemos para llevar a cabo la obtención de la propiedad», explicó.

No obstante, Mazarías aclaró que Somacyl se limitará a prestar asistencia técnica y de gestión, pero no financiará el vial de acceso ni adquisición de los terrenos. «El vial es un carretera que costeará el Ayuntamiento. Somacyl ahí lo que hace es ayudarnos como medio propio a la realización de ese vial, que dará servicio al polígono industrial. Una vez ejecutada la obra, se desentiende. Son encargos, como el que se le hizo en su día con las luces del estadio municipal de La Albuera», puntualizó.

El trazado del vial está contemplado en los planeamientos de Prado del Hoyo, pero ahora se prolongará hasta La Costanilla para garantizar la conexión directa. Además, podrá servir también al futuro desarrollo del Prado del Hoyo.

Hace unas semanas, el presidente de la asociación del polígono industrial de Hontoria, Enrique Velázquez, mostró su preocupación por la dificultad para acceder al futuro área industrial de La Costanilla, un espacio ubicado entre el polígono industrial de Hontoria, el núcleo del mismo nombre y los terrenos de Prado del Hoyo. El presidente de los industriales de Hontoria temía, por lo tanto, un incremento del tráfico por las calles tanto de Hontoria como del polígono. Días más tarde, el presidente de la Fes, Andrés Ortega, confirmó que La Costanilla tendrá un nuevo acceso para evitar que todo el tráfico se canalice a través de las calles del área de Hontoria.

Preguntado por si los plazos permitirán tener las expropiaciones y la infraestructura listas antes de que arranquen las obras de urbanización del polígono en 2026, Mazarías se mostró confiado en que el paraguas jurídico del Plan Territorial de Fomento permitirá agilizar los trámites. «La simplificación de los trámites urbanísticos cuando están bajo el paraguas de un PRAT lo simplifica todo mucho y, en principio, no hay ningún problema para considerar que en esas fechas podemos tener ya alguna concreción», señaló.

Segovia Intermodal

José Mazarías también explicó que la apuesta preferente de Segovia por La Costanilla en lugar de Prado del Hoyo ha tenido influencia en la entrada del Ayuntamiento en Segovia Intermodal, la sociedad promovida por la Fes para trabajar en la implantación del puerto seco. El Consistorio todavía no se ha incorporado formalmente a esta sociedad, algo que el presidente de la Fes lleva reprochando desde comienzos de 2025. Sin embargo, Mazarías justificó el retraso en la redefinición del planeamiento industrial: «Con este cambio en la concreción del proyecto industrial para Segovia lo estábamos retrasando, no intencionadamente, pero necesariamente. Nuestra incorporación será inmediata una vez que presentemos la memoria, que ya se está redactando».