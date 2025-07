Los industriales de Hontoria dudan de los accesos a La Costanilla

El presidente de la asociación de Empresarios del Polígono de Hontoria, Enrique Velázquez, no está del todo convencido de que el futuro desarrollo del polígono ... de La Costanilla vaya a suponer que todo sean ventajas para el que hasta la fecha es el mayor área industrial de Segovia. Aunque reconoce que no conocen el proyecto diseñado por el Ayuntamiento y por la Junta de Castilla y León, considera que lo ideal hubiera sido poder desarrollar Prado del Hoyo, un espacio que ya estaba más avanzado y que, a su juicio, ofrece más ventajas que La Costanilla.

«La ubicación no me parece la más adecuada», resume Velázquez sobre el nuevo objetivo industrial de la ciudad de Segovia. Justifica su preocupación en que no existe ninguna gran vía de alta capacidad con un acceso directo a los terrenos que estarán situados entre el barrio de Hontoria y Prado del Hoyo. Ni desde la SG-20 ni desde el inicio de la AP-6. Por ello, advierte de un incremento del tráfico a través del polígono de Hontoria y de cruces y giros desde las carreteras de Villacastín y de Las Navillas. «Para acceder ahí será un tetris», asegura.

Aunque insiste en que no conoce el proyecto en profundidad, se muestra convencido de que la posibilidad de construir un acceso directo desde la autopista es muy complicado, ya que para ello sería necesario expropiar terreno de Prado del Hoyo al que se ha renunciado para su desarrollo industrial por su elevado coste.

Por todo ello augura un incremento del tráfico por las principales avenidas del polígono de Hontoria. Aunque apunta que estas tienen capacidad para más vehículos, no oculta su preocupación por el mantenimiento. «Si pasan decenas o cientos de camiones más al día el desgaste será mucho mayor», concluye.