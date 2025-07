El PSOE ve intenciones electoralistas en el anuncio del polígono de La Costanilla

César Blanco Elipe Segovia Miércoles, 16 de julio 2025, 18:13 Comenta Compartir

«La oportunidad existe y celebramos que la Junta, por fin, asuma su responsabilidad industrial en la provincia de Segovia; pero mientras no haya datos ... concretos estamos ante un anuncio claramente electoralista». La portavoz del grupo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de la capital, Clara Martín, no se fía y pide hechos concretos, no solo palabras, sobre el reciente anuncio realizado por la Administración autonómica de apostar por el desarrollo de suelo para atraer y asentar actividad empresarial en el sector conocido como La Costanilla. Esa declaración de intenciones de la consejera de Industria, Leticia García, supuso dar carpetazo a la que hasta principios de este mes de julio era la iniciativa estrella de ampliar las áreas industriales existentes con el polígono de Prado del Hoyo y el puerto seco aparejado que promueve la Federación Empresarial Segoviana (Fes).

Martín se hace eco de las palabras del concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, en la comisión extraordinaria que ha tenido lugar este miércoles. El edil, según apunta la portavoz socialista, que La Costanilla «está aún está en una fase muy inicial, solo se ha diseñado a brocha gorda, expresión que ha utilizado de forma recurrente para evitar dar datos concretos». «No vale todo» El PSOE los exige tanto al actual equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia como al Ejecutivo regional. La concejala de la principal bancada de la oposición municipal, reclama respuestas sobre cuestiones como los plazos previstos, la inversión necesaria que deberá de poner el Consistorio y las actuaciones urbanísticas que se necesitan desarrollar durante los próximos meses. «No vale todo», hace hincapié la portavoz socialista en el Consistorio. «El proyecto se ha presentado sin delimitar con precisión el ámbito del sector, sin diálogo previo con las partes implicadas y sin un informe claro sobre su encaje en el planeamiento urbanístico vigente». Clara Martín ve lagunas y echa en falta rigor y transparencia, como ha manifestado tras la comisión. Al mismo, recrimina al equipo de gobierno popular que preside el alcalde, José Mazarías, el hecho de «haber estando ocultando durante dos años que su prioridad no era Prado del Hoyo», como recoge el grupo socialista en un comunicado. «Exigimos que cada euro público vaya acompañado de un proyecto solvente» Clara Martín Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia «Exigimos que cada euro público vaya acompañado de un proyecto solvente. Conocer el perímetro real y las afecciones económicas y urbanísticas es el primer paso; hablar con Adif, el segundo; asegurar la compatibilidad urbanística, el tercero», reivindica Martín, quien también demanda a la Junta y al Consitorio de Segovia un cálculo económico completo en el que se detalle «el coste de las expropiaciones, urbanización, infraestructuras de conexión, dotaciones y los costes de mantenimiento inicial, así como un calendario realista de tramitación con hitos, responsables y ventanas de participación pública». Asimismo, a la falta de concreción sobre los planes del nuevo desarrollo industrial anunciado por la Junta, la concejala del PSOE reprocha al PP las «contradicciones» en las que ha incurrido con respecto a la iniciativa que ha quedado relegada por La Costanilla. En este sentido, recuerda que el actual consejero de Movilidad y anteriormente delegado territorial del Gobierno autonómico en Segovia, José Luis Sanz Merino, manifestó en 2022 el apoyo a Prado del Hoyo cuando avanzó que en un breve espacio de tiempo la Administración regional iba a promover la declaración de Interés Regional para esta futura área empresarial a crear en el término municipal.

