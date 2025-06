Las obras invadirán Segovia en 2026

Quique Yuste Segovia Domingo, 29 de junio 2025, 13:25 Comenta Compartir

No es raro que la segunda mitad de los mandatos concentren buena parte de las inversiones de los distintos gobiernos municipales o autonómicos. Todo lo ... contrario. Los trámites para iniciar la mayoría de los proyectos no son sencillos y requieren de meses o incluso años para que puedan empezar a ser una realidad. Además, también es innegable el beneficio electoral que supone ejecutar una gran obra a semanas o meses de una nueva cita con las urnas, no vaya a ser que al vecino se le olvide la mejora realizada en su calle o su ciudad si la intervención se llevó a cabo con demasiada antelación.

En el caso de Segovia capital, el año y medio previo a las elecciones municipales de mayo de 2027 se presenta repleto de intervenciones. Raro será el barrio que en 2026 no sufrirá las típicas molestias de las obras para poder disfrutar después de los beneficios de la intervención. Ya sea por proyectos que cuentan con financiación europea, otros respaldados por la Junta de Castilla y León o por los que lidere el propio Ayuntamiento, la ciudad afrontará una remodelación importante durante los próximos meses. La Junta de Castilla y León, en la recta final del mandato iniciado en febrero de 2022, será la clara protagonista de la mayor parte de las obras que se ejecutarán en 2026 en Segovia con una inversión desconocida durante décadas en la capital segoviana. A través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) invertirá a partir de 2026 decenas de millones de euros en la ciudad. Si no surgen inconvenientes durante los próximos meses, en la segunda mitad de 2026 deberán comenzar las obras para ampliar el Hospital General Universitario de Segovia. Tras finalizar esta primavera los trabajos de urbanización, ya está en fase de redacción el proyecto con la idea de que esté listo a comienzos del próximo año. 2030 es el año en el que la Junta espera tener lista la infraestructura. En los mismos terrenos donde se ampliará el Complejo Asistencial se construirá la primera central de biomasa de Segovia, también financiada por Somacyl y cuyas obras se esperan adjudicar este mismo año. Será otra de las grandes intervenciones previstas en la ciudad durante los próximos años, sobre todo porque de esta planta partirán los 26 kilómetros de tuberías que transportarán agua caliente por Segovia para abastecer a más de 7.000 vecinos y 40 edificios públicos. Pero para ello será necesario levantar esos 26 kilómetros de asfalto por la ciudad, intervención que aprovechará el Ayuntamiento de Segovia para renovar las tuberías de fibrocemento en aquellos lugares en los que todavía no han sido cambiadas. Será la actuación más molesta para los vecinos de la ciudad. La Junta de Castilla y León realizará la mayor inversión que se recuerda en la capital segoviana En los primeros meses de 2026 también continuarán las obras para ejecutar el centro de salud Segovia IV, en el barrio de Nueva Segovia. Sin embargo, la previsión es que esta actuación esté terminada durante el invierno para que el nuevo ambulatorio de la capital segoviana pueda abrir sus puertas en primavera. Muchas más dudas hay con otra reclamación histórica de la sociedad segoviana como es el instituto de San Lorenzo. Las obras, paralizadas desde hace más de un año, esperan la redacción de un nuevo proyecto para el centro de Secundaria y el Formación Profesional. Decir que las máquinas volverán al solar junto a Vía Roma en 2026 es una apuesta demasiado arriesgada para un proyecto que acumula retraso tras retraso. Sí que empezarán a trabajar, al menos según lo anunciado esta semana por el consejero delegado de Somacyl, en el sector de Las Lastras. Esta zona al suroeste de la ciudad iniciará el próximo año su transformación con las primeras obras de urbanización –incluyen un vial entre el Hospital General y el barrio del Cristo del Mercado–, un nuevo parque forestal y las primeras promociones de un proyecto que contempla hasta 260 viviendas, 200 de ellas de protección. No serán los únicos pisos que construya la Junta de Castilla y León en 2026 en Segovia tras décadas sin promociones de vivienda pública. También el próximo año se espera el inicio de las obras para construir 48 pisos en el antiguo parque de Bomberos y otros 16 en la parte trasera del Mercadona de San Lorenzo. Además, en el primer semestre deben finalizar los trabajos de las 93 viviendas que se levantan junto al edificio del INSS. No acaba ahí la inversión económica de la Administración autonómica en Segovia durante el próximo año. También deben finalizar las obras de reforma del paseo de Santo Domingo y de la Cuesta de los Hoyos, con la posibilidad incluso de avanzar en el proyecto para mejorar la carretera de La Granja entre la plaza de toros y la circunvalación. En materia de movilidad, y sin contar con los habituales planes de asfaltado y de mejora de los polígonos, 2026 es el año en el que se acometerán las obras para mejorar el acceso a San Gabriel desde Vía Roma y quien sabe si una intervención con aspiración de definitiva para el tramo inferior de Padre Claret. A estas actuaciones, financiadas por el Ayuntamiento de Segovia, se pueden unir también la construcción de un vial entre la glorieta del Pastor y la calle Campos de Castilla o la conversión de los terrenos junto al CIDE en un nuevo recinto ferial y aparcamiento disuasorio. En este entorno también se espera que Adif ejecute en 2026 las obras de ampliación del parking de la estación Segovia-Guiomar. No son las únicas intervenciones de envergadura en la agenda del Ayuntamiento de Segovia para 2026 tras una segunda mitad de 2025 en la que debe empezar y finalizar proyectos con financiación europea como la reforma de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia. El próximo año estará marcado por la construcción del centro de interpretación del Acueducto en la plaza Oriental, la musealización de la plaza de Guevara, la rehabilitación de la iglesia de San Nicolás o la ecorehabilitación de la muralla y el acceso al adarve en el entorno del Acueducto. El próximo año también debe ser el último de las obras de reconstrucción del teatro Cervantes, aunque después habrá que afrontar el equipamiento. Otros proyectos, como el parking de Los Tilos o el módulo cubierto de atletismo, miran a 2027, mientras que la nueva estación de autobuses ni siquiera tiene una fecha en el horizonte.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión