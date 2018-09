La nueva añada de Valtiendas aspira a rozar la excelencia Participantes en la pasada fiesta de la vendimia. / El Norte La DO calificará este año 250.000 kilos de uva EL NORTE Segovia Martes, 11 septiembre 2018, 22:23

La pequeña localidad de Valtiendas acogerá el sábado 29 de septiembre la celebración de su tradicional fiesta de la vendimia, que servirá para promocionar los vinos adscritos a la única Denominación de Origen Vitivinícola íntegramente segoviana. Organizada por el Ayuntamiento de Valtiendas y la DOP Valtiendas, la cita cuenta un año más con la colaboración del Área de Promoción Económica de la Diputación de Segovia, Alimentos de Segovia, la Asociación de Cocineros y los otros 15 municipios adscritos también a la DO Valtiendas (Navalilla, San Miguel de Bernuy, Castro de Fuentidueña, Carrascal del Río, Cobos de Fuentidueña, Fuentepiñel, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Aldeasoña, Calabazas de Fuentidueña, Cuevas de Provanco, Fuentesoto, Fuentidueña, Laguna de Contreras, Sacramenia, Torreadrada y Valtiendas).

La fiesta contará con numerosos atractivos, como la posibilidad de visitar las seis bodegas que integran la DO: Navaltallar, Redreja, Vagal, Zarraguilla, Valviña y Cardaba; disfrutar de una feria agroalimentaria, degustar los judiones de La Granja que preparará para unos 600 comensales la Asociación de Cocineros de Segovia y su Provincia, o asistir a la tradicional pisada del primer mosto de la campaña y el concurso de rodada de barricas.

El atleta segoviano Javier Guerra, subcampeón de Europa por equipos y cuarto individual de maratón, será el padrino de la fiesta. El presidente de la DO Valtiendas, Alejandro Costa; el alcalde de la localidad, Manuel de Frutos Gordo; el presidente de los Cocineros, Ignacio García y el diputado de Promoción Económica, Jaime Pérez, confían en que un año más se vuelvan a superar las previsiones y se puedan alcanzar los 2.000 asistentes.

La DO Valtiendas calificará este año unos 250.000 kilos de uva, un valor muy superior al del año pasado. Desde su inicio en 2004 como VCRDP la ahora Denominación de Origen Valtiendas ha sido capaz de incrementar su volumen de ventas y presencia de marca. Sus seis bodegas cuentan con distribución en todo el territorio nacional, exportación a diversos países de Europa y América. Su implantación en la provincia de Segovia y el reconocimiento de marca en esta provincia es más alto que nunca, señalan fuentes de la Diputación, que consideran que el potencial de crecimiento «es todavía enorme».

Tras la fiesta de la vendimia se procederá al acto de calificación de la añada 2017. Se confía en que los profesionales de la sumillería y de otras DO de Castilla y León vuelvan a reconocer como cercana a la excelencia esta nueva añada de la DO. «Valtiendas se va conociendo a nivel nacional e internacional. Vamos dando pasos pequeños, pero seguros», apunta el presidente de la DO.

16 pueblos

El alcalde de Valtiendas hace extensiva la invitación a los 16 pueblos que integran la comarca viticultora de Valtiendas, los pueblos que integran las comunidades de Villa y Tierra de Sepulveda, HonorseTierra de Pinares, Cantalejo y la Diputación de Segovia. Por su parte, el diputado de Promoción Económica asegura que la Diputación se volcará un año más en un evento que «pone en valor nuestra tierra y los productos que salen de ella». Por su parte, el presidente de los cocineros se muestra encantado de poder colaborar con esta fiesta, «como con todos los lugares que nos piden».

Habrá precios populares: tres euros por una copa serigrafiada que da derecho a la degustación de vinos de cada una las seis bodegas y seis euros por degustar los judiones de la Granja. Además, se pondrán a la venta rifas a un euro para el sorteo de números lotes de vino y alimentos de Segovia. Todo el dinero que se recaude irá destinado a la aociación.