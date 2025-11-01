El Nava deja el virus en el retrovisor

El Viveros Herol Nava podría dar la vuelta al dicho y decir que no hay bien que por mal no venga. La acumulación entre la ... noche del viernes y la mañana del sábado de 12 casos por síntomas gastrointestinales que forzó la suspensión de su viaje a León para medirse al Ademar, un alivio ante un panorama en que competir hubiera sido imposible, significará a la postre que los segovianos deberán despedir el año jugando cinco partidos en dos semanas. Todo un atracón que su entrenador, Álvaro Senovilla, uno de los pocos que se ha mantenido sano, afronta con pragmatismo: «A todos nos gustaría jugar en Europa, pues nos tocaría miércoles y domingo; si ambicionamos eso, no nos podemos preocupar por lo que viene». Con su equipo empatado en el puesto de colista con Guadalajara y Alicante –con dos puntos–, le importa más engrasar la máquina que el calendario.

Tras los partes enviados a la Asobal el sábado, aún se sumaron al cuadro de convalecientes un jugador más y dos miembros del cuerpo técnico. A la postre fue un brote vírico que también ha afectado a otra población de Nava de la Asunción. Han quedado, pues, solo tres efectivos intactos en la primera plantilla. Con ese panorama sobre la mesa, Senovilla dio por perdido el lunes y ha ido evaluando la exigencia a lo largo de la semana. «Hemos entrenado mejor de lo que esperaba. Al final, estos jugadores jóvenes recuperan antes. Aunque a algunos les ha costado más engancharse, hemos trabajando a buen ritmo». Unos días, en líneas generales, a ritmo normal, con la salvedad del martes, una sesión «menos real» en la que se sacrificó el contacto a cambio de la puntería: facetas más técnicas como la trayectoria o el lanzamiento.

La principal consecuencia de un virus está en la recuperación de esfuerzos. «Te encuentras más cansado, vas jugando un poco con las cargas, con los volúmenes, de acuerdo con un poco con la fatiga». El Nava mide la intensidad como si fuera un semáforo. Las semanas más exigentes, están en rojo; cuando se busca más frescura, luce el verde. El técnico habla de una dosis intermedia. «Las deshidrataciones te generan problemas musculares que pueden ser graves, el músculo puede ser más sensible a romperse». Ya no solo se juega la baza de dieta blanda con arroz y pollo, sino que hay una suplementación orquestada por un nutricionista, que personaliza en cada caso, pues algunos han tenido más desgaste por la fiebre. Entre los internacionales, finalmente Pasquet se quedó en casa por problemas en una mano y Lufuanitu ha vuelto antes de tiempo de su concentración con Congo.

La reubicación del duelo entre Nava y Ademar está pendiente de la disponibilidad del Palacio de los Deportes el miércoles 10 de diciembre, pero si no es ese día, tendrá que ser la víspera o el siguiente, pues es la única semana que los leoneses tienen libre de competición europea de aquí a final de año. Y es imprescindible disputarlo antes del fin de la primera vuelta, el 21 de diciembre, porque la clasificación determina en ese punto quién juega la Copa Asobal, un premio para los cuatro primeros al que opta precisamente el Ademar. Esa semana se jugará también el otro duelo aplazado, entre Barcelona y Villa de Aranda.

Serán, pues, cinco jornadas entre el primer y el tercer fin de semana de diciembre, pues la última semana mantiene la tradición de contar con jornada regular entre medias. «Es muy difícil ser entrenador y gestionar plantillas. Nos ayuda la juventud de nuestro equipo y las ganas. Nosotros vamos a pensar en ir sacando cada partido, no podemos ir mucho más allá. Intentar estar lo más animados posible. Poquito a poco, no puedes pensar, uf, la que se nos viene encima, estamos aquí para esto. Es el mismo dilema que los parones. ¿Te viene bien o te viene mal? Bueno, te viene. Hay que ser un poco pragmático, la realidad es que estos partidos van a ocurrir». No piensa en priorizar unos encuentros sobre otros. «Hay que ir al máximo, con las fuerzas que tengas, le pasa lo mismo al de enfrente. No sabes si vas a tener lesionados o si vas a tener a todos los jugadores. El balonmano es un deporte muy dinámico, muy estresante, se toman decisiones cada vez en menos tiempo. No hay posibilidad de plantearse el futuro».