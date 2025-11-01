El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Álvaro Senovilla, durante un partido disputado en Nava. Antonio de Torre

El Nava deja el virus en el retrovisor

Los segovianos ya entrenan con normalidad tras un contagio que afectó a 13 jugadores, y la nueva fecha obligará a cerrar el año con cinco partidos en dos semanas

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:37

Comenta

El Viveros Herol Nava podría dar la vuelta al dicho y decir que no hay bien que por mal no venga. La acumulación entre la ... noche del viernes y la mañana del sábado de 12 casos por síntomas gastrointestinales que forzó la suspensión de su viaje a León para medirse al Ademar, un alivio ante un panorama en que competir hubiera sido imposible, significará a la postre que los segovianos deberán despedir el año jugando cinco partidos en dos semanas. Todo un atracón que su entrenador, Álvaro Senovilla, uno de los pocos que se ha mantenido sano, afronta con pragmatismo: «A todos nos gustaría jugar en Europa, pues nos tocaría miércoles y domingo; si ambicionamos eso, no nos podemos preocupar por lo que viene». Con su equipo empatado en el puesto de colista con Guadalajara y Alicante –con dos puntos–, le importa más engrasar la máquina que el calendario.

