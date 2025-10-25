El Nava causa baja en León por un virus

Los partes médicos de una docena de jugadores del Balonmano Nava afectados desde la madrugada del viernes al sábado por un proceso vírico de origen ... gastrointestinal han provocado a primera hora de la tarde la suspensión del encuentro que los segovianos debían disputar a las 20:30 en el Palacio de los Deportes de León contra el Ademar. Ha sido una decisión adoptada por la Asobal en virtud de la normativa de competición de la Real Federación Española de Balonmano, cuya letra obliga a seguir adelante si un equipo tiene a seis jugadores sanos. Al entrenador navero, Álvaro Senovilla, solo le quedaban cuatro. Así que sus pupilos se han quedado en Nava de la Asunción y ambos equipos estudiarán una fecha alternativa en una agenda sin demasiados huecos, pues el anfitrión juega competición europea.

Senovilla tocaba madera en la tarde de este sábado por haber salvado el virus, una suerte que no tuvo su segundo, Carlos Villagrán. Su equipo entrenó con normalidad el viernes por la mañana, pero empezaron a llegar problemas de madrugada. Los casos sucedieron por oleadas a lo largo de la noche. Las primeras noticias llegaron con cinco jugadores que acudieron de madrugada al centro de salud. Hacia las nueve, tres más; a las once, otros dos, y ya pasado el mediodía, otros tres, que a la postre supusieron la diferencia entre que el partido se suspendiera sin debate o plantear el escenario de que los de la provincia de Segovia viajaran con un bloque diezmado. «No sabemos si es un proceso vírico o algo alimentario».

Como los casos se iban sumando a lo largo de la mañana, el club ha estado en conversaciones con el Ademar, entrenado por un exnavero como Dani Gordo, y la Asobal, sobre la que recaía la decisión final. Como Senovilla tenía más de seis jugadores de campo a las 11 de la mañana, continuó con lo establecido: sesión de vídeo del rival. «Nosotros somos profesionales, estamos aquí para esto y tenemos que apechugar con lo que nos toque. Han asistido los que han podido, pero ya uno de ellos ha tenido que irse porque se vomitaba encima». De haber tenido, pongamos, a siete jugadores sanos, la Asobal hubiera tenido que decidir su aplicar la letra de la norma a cambio de ofrecer un espectáculo deportivo adulterado. «Entiendo que no se iba a llegar a ese extremo».

«Han asistido los que han podido, pero ya uno de ellos ha tenido que irse porque se vomitaba encima» Álvaro Senovilla Técnico del Balonmano Nava

Los últimos informes se dilataron hasta las dos y media de la tarde porque cuando el último en caer, Dzmitry Patotski, acudió al centro de salud, los médicos, que echaron una jornada maratoniana, estaban en una urgencia y tuvo que ir a Santa María de Nieva. Entre todos echaron un cable a los recién llegados; por ejemplo, Senovilla acompañó a Pasquet para traducirle. «Los médicos estaban un poco alarmados porque tienen que notificar un foco muy importante para una población tan pequeña».

Con esos partes, como los que cualquier trabajador lleva a sus jefes para justificar una baja, la Asobal ha suspendido el encuentro. «Se ha hecho oficial diez minutos después del último informe que hemos enviado». Fue todo tan apresurado que no hubo tiempo para informar al chófer, que ya estaba en Nava de la Asunción para un desplazamiento previsto para las cuatro de la tarde.

En previsión de que no sea nada más grave que un par de días de dieta blanda –el club tiene protocolos de alimentación específicos–, los internacionales (Pasquet, Lufuanitu, Bandeira y Buda) viajarán con sus selecciones. Tras el parón del próximo fin de semana, el Nava reanudará el curso el 5 de noviembre en La Coruña con su partido de la primera ronda de Copa del Rey.