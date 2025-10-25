El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores del Balonmano Nava hacen piña en un corrillo en torno al cuerpo técnico en un partido anterior fuera de casa. Carnicero
Balonmano

El Nava causa baja en León por un virus

La Asobal aplaza el duelo de los segovianos ante el Ademar tras recibir a lo largo del día informes de doce jugadores con un cuadro gastrointestinal

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:30

Los partes médicos de una docena de jugadores del Balonmano Nava afectados desde la madrugada del viernes al sábado por un proceso vírico de origen ... gastrointestinal han provocado a primera hora de la tarde la suspensión del encuentro que los segovianos debían disputar a las 20:30 en el Palacio de los Deportes de León contra el Ademar. Ha sido una decisión adoptada por la Asobal en virtud de la normativa de competición de la Real Federación Española de Balonmano, cuya letra obliga a seguir adelante si un equipo tiene a seis jugadores sanos. Al entrenador navero, Álvaro Senovilla, solo le quedaban cuatro. Así que sus pupilos se han quedado en Nava de la Asunción y ambos equipos estudiarán una fecha alternativa en una agenda sin demasiados huecos, pues el anfitrión juega competición europea.

