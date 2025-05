El medio rural pide completar la gratuidad del autobús con más frecuencias

El vehículo privado es esencial a la hora de desplazarse por la mayoría de las comarcas de la provincia de Segovia. La implantación de la ... gratuidad universal del autobús quiere combatir esta realidad, ya que es una medida dirigida a facilitar el acceso de muchos usuarios al servicio de transporte. Sin embargo, el medio rural reclama más frecuencias para atender las necesidades de miles de vecinos que necesitan trasladarse a diario entre los pueblos o la propia capital para cubrir sus necesidades básicas. Los grupos de acción local exigen realizar un estudio sobre la demanda para poder reconfigurar la oferta.

Los segovianos podrán viajar en autobús por toda la provicia y región sin coste alguno a partir de octubre. Es una iniciativa impulsada por la Junta de Castilla y León que empezará a funcionar en julio para los menores de 15 años y que persigue «mejorar las oportunidades de las personas que viven» en los municipios de la comunidad autónoma y, especialmente, del medio rural. La dispersión poblacional es un hándicap a la hora de lograr este propósito en muchas zonas de Segovia, de ahí la apuesta por fomentar la movilidad en autobús con la extensión de la gratuidad del servicio para los empadronados.

«Necesitamos más rutas dentro de la comarca, así los pequeños municipios pueden hacer uso de los medios de los pueblos más grandes» Mayte Ferreiro Gerente Honorse

«La gratuidad fomenta el uso del transporte público, pero no resuelve los problemas de movilidad que tenemos» María del Mar Martín Gerente Codinse

Los grupos de acción local que promueven el desarrollo rural en las cuatro comarcas en las que se divide la provincia -Codinse (nordeste), Honorse (Tierra de Pinares), Aidescom (campiña) y Segovia Sur (sierra)- han recibido con buen agrado esta noticia. El impacto será «muy positivo», coinciden de forma unánime las agrupaciones. No obstante, reconocen que para que la ambición de asentar vecinos, contribuir al ahorro económico de las familias y favorecer la sostenibilidad llegue a ser una realidad es necesario efectuar mejoras en el transporte público que conecta los pueblos.

«Quizá habría que completar la medida de la gratuidad con una mayor regularidad de las rutas; que haya más horarios, más frecuencias y más disponibilidad, sobre todo para cubrir lo básico», subraya Mayte Ferreiro, gerente de Honorse, quien aboga por dar un impulso a la movilidad en las conexiones con centros universitarios de Segovia y Valladolid, así como con los centros de salud y hospitales, que son los principales destinos de los residentes de Tierra de Pinares.

Hay ciertas peticiones específicas de los vecinos que ya están cubiertas con el transporte a la demanda, que funciona con reserva previa de plazas. «Es un servicio que ya es barato y no es un problema su cobro o no», declara María del Mar Martín, al frente de Codinse. A su juicio, lo fundamental para incentivar la movilidad no es que esta sea necesariamente gratuita. «Es una medida que ayuda, que fomenta su uso y contribuye a la descarbonización, pero no resuelve la complicada situación que viven muchos pueblos donde los autobuses son un tanto escasos», añade.

En el nordeste, los principales solicitantes de los viajes en transporte público son «principalmente gente mayor». A ello se suman algunos jóvenes, ya que la gerente percibe que «hay muchas personas que no quieren sacarse el carné de conducir, sobre todo por el tema de ahorrar, pero necesitan moverse». Es una tendencia creciente que se convierte en uno de los principales obstáculos para quedarse a vivir en el medio rural.

Pueblos sin autobús

Hay marquesinas en multitud de pueblos que ya no reciben visitantes y, en algunos casos, las frecuencias que llegan no son suficientes. «En algunas localidades los autobuses pasan cada dos o tres días, en otras los usuarios tienen que salir a la carretera N-110 o acudir a otros municipios que tengan rutas con mejores horarios», asegura la gerente de Segovia Sur, María José Gil. En el mejor de los escenarios, existe un trayecto de ida y otro de vuelta a la jornada. «Es muy difícil cuadrar los viajes que son más largos», asume Martín.

Es por ello que Honorse no solo se muestra partidaria de ampliar la oferta para desplazarse a las urbes, sino también para habilitar rutas dentro de la propia comarca. «Que las localidades más pequeñas puedan hacer uso de las infraestructuras y medios que tienen otros municipios más grandes», sostiene. La gerebte de Segovia Sur reconoce que en su territorio, que recorre toda la falda de la sierra, presenta grandes diferencias. Por un lado, los trayectos que circulan a un radio de 15 kilómetros de distancia de la ciudad disfrutan de «un elevado flujo» de pasajeros y mayor disponibilidad horaria, como son las conexiones con Torrecaballeros, el Real Sitio de San Ildefonso, La Lastrilla o Palazuelos de Eresma. «Cuando te alejas, las frecuencias se reducen», insiste.

«La clave es analizar la demanda que tiene cada municipio y cómo se puede ajustar el servicio ofertado a las necesidades reales» María José Gil Gerente Segovia Sur

«Somos conscientes de que no podemos tener unas frecuencias como las de las ciudades, pero convendría planificar mejor los horarios» Miguel Ángel Laguna Gerente Aidescom

Tanto la zona de sierra como la campiña son territorios que acogen numerosos traslados de trabajadores que acuden diariamente a la capital debido a su cercanía, pero no todos cuentan horarios flexibles como para adaptarse a los servicios de transporte público. En este sentido, proponen estudiar las necesidades reales de la población con el fin de ajustar la oferta a la demanda. «Somos conscientes de que no podemos tener unas frecuencias como las ciudades, pero hay ocasiones en las que no están bien acompasadas, convendría poner un poco el foco en esto», sugiere Miguel Ángel Laguna, representante de Aidescom.

La puesta en marcha de la gratuidad da cuenta de que «quieren poner soluciones a un problema que ya han identificado», sostiene el gerente, un hecho que agradece. La portavoz de Segovia Sur celebra que el coste se equilibre al nivel de los servicios de las ciudades. «Nosotros estamos pagando los mismos impuestos pero luego tenemos muchas desventajas a la hora de acceder al transporte bonificado», insiste. «Si sumamos esto a una revisión de las franjas horarias, conseguiríamos que mucha gente pueda ir al trabajo en autobús», remarca Laguna.