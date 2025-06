«Mazarías lo tenía muy fácil para tener un mandato tranquilo y se ha complicado la vida»

Afronta su tercer mandato en el Ayuntamiento de Segovia, el segundo de ellos en la oposición tras haber estado cuatro años en el gobierno ... municipal. Ángel Galindo hace balance de las políticas implantadas por el PP desde 2023 y señala el camino de su formación para 2027.

–¿Qué tal la vuelta a la oposición?

–Nunca hemos tenido problema en ejercer nuestra función donde nos hayan puesto los ciudadanos. Siempre hemos defendido los mismos principios y valores y la coherencia marca la línea política de Izquierda Unida en Segovia.

–¿Haber formado parte del gobierno cambia su forma de hacer oposición?

–Cambia el propio gobierno. Cuando gobernaba el PSOE era más fácil que nuestras propuestas salieran adelante y ahora nos encontramos con un muro que es el Partido Popular.

–¿Segovia está mejor, peor o igual que en 2023?

–La manera de actuar de Mazarías de intentar borrar todo lo que venía del anterior gobierno ha producido un estancamiento. No se han llevado a cabo proyectos interesantes y no ha sabido poner en marcha otros nuevos. La ciudad sufre un estancamiento por eso. Lo tenía bastante fácil porque tenía encarriladas muchas cosas. El anterior gobierno dejó más de 18 millones de euros en subvención y lo primero que hizo fue criticar esa herencia.

–Uno de esos proyectos es la renaturalización de cuatro plazas de Nueva Segovia, ¿qué siente al ver tanto rechazo a una actuación que usted promovió cuando estaba en el gobierno?

–Ha habido un nivel de intoxicación informativa bastante grande por parte de Vox. Lo que se había presentado no era un proyecto, eran una serie de actuaciones que había que desarrollar junto a los vecinos de los barrios. Había que hacer un proceso participativo y esas actuaciones se podían modificar. La información no se ha dado de forma correcta y ha provocado el enfado de los vecinos. Además se ha centrado el debate en las plazas de aparcamiento pero el valor ambiental de ese proyecto es muy positivo.

–¿Esperaba este tipo de políticas por parte del PP?

–Hay una parte ideológica que esperaba y se cumple. Hay temas que este gobierno no quiere abordar, como el tema de la vivienda. La no intervención es una forma de hacer política. El gobierno de Mazarías ha dado barra libre a los especuladores y a quienes operan con pisos turísticos sin licencia. Es un problema muy complejo que un Ayuntamiento no puede solucionar pero sí paliar. El gobierno del PP apuesta por una ley de la selva en la que ganan los que tienen mucho. Eso era algo previsible.

–¿Por qué cree que apuestan por esa ley de la selva?

–Porque está en su ADN ideológico. Piensan que los especuladores tienen el derecho de especular con un bien como es la vivienda.

–¿Más allá de la ideología le ha sorprendido algo?

–El señor Mazarías ha cometido un error cuando se ha autoproclamado como el alcalde del diálogo y no ha sido capaz de sentarse con ningún colectivo. Ha tomado decisiones polémicas a nivel cultural o vecinal y no se ha sentado ni con quien ha firmado un acuerdo de presupuestos.

–¿Ese es su principal fallo?

–Para nosotros es el modelo de ciudad. El problema es que el PP apuesta por un modelo muy alejado del que defiende IU. Las formas son importantes, pero lo más relevante son las políticas.

–¿Qué haría usted si tuviera que intentar solucionar el conflicto entre FCC y su plantilla?

–Es algo complejo. El Ayuntamiento tiene su papel, aunque no tiene conexión directa con los trabajadores. Lo que debe hacer es escuchar. Nosotros llegamos a hacer un expediente sancionador a la empresa cuando comprobamos que no se cumplía el pliego. El Ayuntamiento debe tener un papel proactivo y entiendo que no lo está siendo del todo. Se podía hacer más, aunque su papel es complicado.

–¿Que en 2025 se siga hablando del parking de Los Tilos es un fracaso de IU?

–Nosotros estamos orgullosos de la lucha histórica de IU para conservar el paseo del Salón y su ladera. También creemos que insistir en resolver los problemas de movilidad con políticas de cemento y hormigón no es lo adecuado...

–¿Cómo lo haría entonces?

–Los aparcamientos que se han hecho han supuesto un coste a los segovianos por su escaso uso. Lo que defendemos es una apuesta por el transporte público y restringir el tráfico en el casco histórico salvo a los vecinos y a los servicios. Tenemos el reto de los miles de conductores que llegan cada día del alfoz. Hay que dejarles espacio en las entradas en la ciudad y ahí que puedan usar un autobús.

–¿A qué cree que se debe el aumento del gasto político estos años?

–Eso lo tiene que explicar el Partido Popular. Con esto se marcan muy bien las prioridades del PP. Estaría muy bien saber en qué se lo gastan.

–¿En una corporación de derechas entiende las dificultades que tiene el PP para gobernar?

–No. Mazarías lo tenía muy fácil porque tenía dos socios preferentes y con uno le valía. No entendimos que dejase pasar la oportunidad de gobernar con Ciudadanos. Lo tenía muy fácil para tener un mandato tranquilo y se ha complicado la vida por no entender que la ciudadanía le había puesto en un gobierno de minoría. En muchas ocasiones parece que la derecha ha votado en su contra por cuestiones personales. Ahí debería hacer una reflexión.

–En 2023 el bloque de izquierdas se quedó lejos de poder ofrecer una alternativa de gobierno. ¿Cree que en 2027 será capaz?

–Tenemos que poder y defender nuestro modelo de ciudad. Somos tres grupos y en su momento demostramos que supimos llegar a acuerdos. Por nuestra parte damos la batalla diaria para mostrar un modelo de ciudad diferente con alternativas. No solo criticamos lo que hace el PP.

–¿Cree que el resto de la izquierda lo está consiguiendo?

–Lo deben intentar. Creo que se trabaja bastante, aunque tengo muchas diferencias. Pero no son mis enemigos y vamos a estar condenados a entendernos. Izquierda Unida, por desgracia, no va a tener mayoría absoluta.

–En 2023 ya tuvo dudas de su continuidad. ¿Qué hará en 2027?

–No estamos pensando en esas elecciones. Pero estoy tranquilo, porque somos un proyecto colectivo que va a defender siempre las mismas ideas y valores.