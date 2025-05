«El tiempo para el cambio no se ha acabado pero vamos muy justos»

A días de llegar al ecuador del actual mandato corporativo, Noemí Otero, concejala de Ciudadanos, hace repaso de los dos años de gobierno del PP. ... Es crítica con lo realizado hasta la fecha pero muestra su confianza en la capacidad transformadora de un acuerdo «de mínimos» firmado el pasado marzo.

–¿Segovia está mejor, igual o peor que hace dos años?

–Segovia no ha llevado a cabo la transformación que querían los que votaron algo distinto al PSOE. Falta mucho por avanzar. El cambio de 180 grados y la transformación radical en movilidad, urbanismo o desarrollo industrial no lo hemos visto. El equipo de gobierno no ha sabido utilizar estos dos años. El tiempo no se ha acabado pero estamos muy ajustados para poder ver alguna transformación. Se podían haber implementado ya políticas transformadoras.

–¿Compra la excusa de que la falta de cambios o el retraso en los mismos es por falta de personal en el Ayuntamiento?

–Según se mire. Cuando se plantea un proyecto se debe saber los recursos económicos y personales con los que se cuenta. Si resulta que no hay personal para desarrollar los proyectos, igual hay que reducirlos para poder llevarlos a cabo. Pero esto es un problema heredado del PSOE, que solicitó un montón de ayudas y su ejecución le corresponde al PP. Mazarías podía haber desistido de algunas iniciativas cuando veía que no se podían ejecutar de una manera satisfactoria. Deberían haber sido selectivos

–¿En qué proyectos de fondos europeos Ciudadanos habría desistido?

–Habríamos priorizado ejecutar lo que ya estaba previsto, como los mercados de Los Huertos y La Albuera. En agosto de 2023 estaban las memorias técnicas. En ese momento deberían haberse empezado a licitar. Si hubieran ganado un año de tiempo, por poco personal que se tenga habrían salido mejor las cosas.

–En ocasiones ha dicho que al alcalde le ha faltado valentía para tomar medidas. Si Ciudadanos pudiera implementar una de esas medidas valientes, ¿cuál sería?

–Cambiar la Concejalía de Urbanismo. Abordar las cuestiones que se plantearon como soluciones en la auditoría que se hizo en 2019.

–¿Cuáles serían esas soluciones?

–Es un documento de 52 páginas que no me sé de memoria, se hizo en 2019 y habría que actualizarlo. Lo más importante para saber qué hacer es estar dentro de un sitio. Enero de 2024 debería haber sido un punto de inflexión y no lo ha sido.

–En ocasiones ha hecho la salvedad de que este es el PP de Mazarías. ¿Por qué?

–Porque este es el equipo de gobierno del PP liderado por Mazarías. No todo el Partido Popular tiene que ser igual. Quien lidera cada equipo imprime su forma de hacer, su carácter, sus objetivos y sus planteamientos. He trabajado mucho y muy cómoda con el grupo municipal del PP cuando estaba en la oposición. Si fuera un único PP habría trasladado lo de 2019 a 2023 y ya está.

«Las estructuras, sea el partido que sea, no tienen problemas. Las satisfacciones o los logros son de las personas»

–Se puede deducir entonces que la falta de valentía y de cambio la achaca a José Mazarías y no al Partido Popular.

–Las estructuras, sea el partido que sea, no tienen problemas. Las satisfacciones o los logros son de las personas. Son las personas las que gestionan bien, mal o regular. Es con ellas con quien hay o no sintonía. No es lo mismo tampoco el PP del Ayuntamiento de Segovia que el del Ayuntamiento de Valladolid. Creo que la actitud y la proactividad tiene que partir del alcalde. Es él quien debe liderar, ser valiente y tomar ciertas decisiones. Solo puede hacerlo él.

–¿Está satisfecha con el resultado del acuerdo presupuestario?

–Es un acuerdo de mínimos muy solvente. Nadie ha criticado ni cuestionado ni una sola medida. Cuando no hay críticas sobre el fondo del acuerdo y los colectivos están contentos no me parece un acuerdo negativo.

–¿En la negociación ha cedido en algo?

–Claro. Negociar significa ceder.

–¿En qué ha cedido?

–En muchas cuestiones. Habríamos sido más ambiciosos. Por ejemplo, los aparcamientos disuasorios no se plasman y para nosotros es una medida importante y necesaria. Pero hay que ser francos y honestos y, si no se va a poder cumplir ni hacerse realidad, no lo voy a firmar.

–¿Y por qué no podía ser una realidad?

–Se lo tendrá que preguntar al equipo de gobierno. Yo no lo puedo decir.

–Pero cuando ha negociado la inclusión de esa infraestructura en el acuerdo presupuestario le habrán dado unos motivos para rechazarlo.

–Es parte de la negociación y no voy a entrar a trasladar de manera pública lo que negocio. El aparcamiento disuasorio es una cuestión que ha salido de la negociación porque era inviable.

–¿Ha subido su grado de confianza en el cumplimiento del acuerdo en estas semanas?

–De momento se mantiene estable. Estamos contentos en algunos aspectos y en otros, como la relación con los colectivos culturales, sigue sin gustarnos la forma en la que se está trabajando. Pero estamos satisfechos con el plan de comercio, con la relación con los polígonos industriales…

–¿Hay margen para una rebaja de impuestos?

–Si hay una gestión eficaz sí. Lo que no se puede es gastar de manera superflua en gastos innecesarios o que no están debidamente justificados. Es lo que pasaba antes y ahora también. Segovia se puede ajustar el cinturón en según que cosas y ser más generosa con otras.

–Ha reconocido que en varias ocasiones le han ofrecido formar parte del equipo de gobierno, ¿por qué lo ha rechazado?

–Porque el momento era cuando empezaba a gobernar. No se puede entrar cuando está todo operativo.

–¿Qué le han ofrecido?

–No he llegado a entrar en esa cuestión. Si hubiese entrado lo habría hecho con independencia de lo que me diesen.

–¿Qué perspectivas políticas tiene para 2027?

–Ya se verá. Mis perspectivas son de aquí a mayo de 2027.

–En ese «ya se verá», ¿descarta entrar a formar parte de otro partido o presentarse bajo unas nuevas siglas?

–No me he planteado nada. No tengo un planteamiento alternativo por el momento.

–¿Lo descarta?

–No puedo ni confirmar ni descartar si estaré en otro partido, en una nueva agrupación o si estaré fuera de la política.