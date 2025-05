IU llama a la movilización social para frenar el parking de Los Tilos

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia hace un llamamiento a la movilización social para evitar la construcción durante los ... próximos años del aparcamiento subterráneo en el talud de Los Tilos. Su portavoz municipal, Ángel Galindo, reconoce que las obras para ejecutar la infraestructura pretendida por el Partido Popular no finalizarán este mandato pero defiende la necesidad de pelear para que ni siquiera puedan llevarse a cabo.

No hay variación alguna en los argumentos por los que rechaza el aparcamiento de Los Tilos. Son los mismos que ya defendía Izquierda Unida hace casi dos decenios. Por un lado, señala el paisaje natural del paseo del Salón como un lugar protegido en el que no deben contemplarse infraestructuras como un aparcamiento subterráneo. En este sentido, lamenta que el PSOE durante su tiempo al frente del gobierno de la ciudad decidiera incluir esta opción en el Plan Especial de las Áreas Históricas (Peahis).

Además, Galindo también rechaza la necesidad de construir más aparcamientos subterráneos de pago en la ciudad de Segovia y señala las indemnizaciones que el Ayuntamiento ha tenido que abonar a diferentes concesionarias por un uso más bajo de lo esperado de este tipo de infraestructuras. «Hay que aprender de los errores», comentó el edil. No obstante, apuntó que en el caso de que sí hiciera falta un nuevo parking junto al casco histórico, existen mejores ubicaciones como los terrenos del Velódromo.

Con la postura de Izquierda Unida sobre el aparcamiento de Los Tilos inamovible desde hace años, Galindo no ocultó la dificultad para frenar el proyecto una vez forma parte del Peahis. «Nos deja menos margen», declaró. No obstante, indicó que su formación seguirá peleando para frenar el proyecto. «Llamamos a la movilización social para que no se pierdan recursos económicos. Se ha pagado a empresas por el escaso uso de estos aparcamientos. Vamos a pelear desde todos los ámbitos que podamos, tanto desde los plenos como en la reivindicación en la calle», comentó.

El proceso

Además de criticar el proyecto del futuro del aparcamiento, el portavoz de Izquierda Unida también se mostró en contra del procedimiento elegido por el gobierno municipal para redactar el estudio de viabilidad de la infraestructura y el anteproyecto de la misma. «Llama la atención que, estando la segunda fase condicionada a la aprobación de la primera, sea la misma empresa la que vaya a llevar a cabo ambas, lo que hace poco probable que no favorezca la viabilidad del proyecto», declaró.

Por último, el concejal también lamentó que la apuesta del gobierno municipal por el parking de Los Tilos esté retrasando la construcción del ascensor que salve el desnivel entre San Millán y el paseo del Salón. Según recordó, el anterior equipo de gobierno, del que formaba parte IU, tenía aprobado el proyecto para construir un ascensor exterior que ya estaría ejecutado si las obras se hubieran iniciado en su momento. Sin embargo, con la llegada del PP al gobierno de la ciudad se optó por rechazar ese proyecto y apostar por un ascensor integrado en el aparcamiento, así como por unos remontes mecánicos en las actuales escaleras.