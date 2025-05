«Hay maneras de bajar de categoría y si tengo que elegir una me quedo con esta»

El entrenador de la Gimnástica Segoviana, Ramsés Gil, compareció en la rueda de prensa más difícil de la temporada tras consumarse el descenso de su equipo a Segunda Federación ... tan solo un año después de haber logrado el ascenso. «Estamos muy tristes. Hay mucho trabajo y mucha ilusión en un club muy humilde en el que hemos peleado en una categoría preciosa. Pero tengo la sensación de que con un poco más nos podríamos haber quedado y esa cornada no me la sacaré en la vida», declaró.

Ramsés no tuvo reproche alguno sobre todo para una plantilla de la que destacó su esfuerzo. «A los jugadores les he dado ánimo para que vayan con la cabeza bien alta y con el orgullo y la dignidad intactas porque son unos fenómenos. Es una maravilla entrenar a esta plantilla. Me iría con ellos al fin del mundo», declaró. No obstante, no quiso hablar del futuro: «Ahora en caliente no hay que elucubrar ni hacer hipótesis. Son momentos muy duros. Esto es nuestra vida porque nos dedicamos a esto. Yo no he visto la categoría perdida hasta hoy. Para los chavales es muy duro porque no han hecho un entrenamiento malo. Es una plantilla inmejorable. Entrenar a gente así hace que esto merece la pena», añadió.

También tuvo palabras para otros estamentos del club. «Estoy muy triste. No soy de exteriorizar ni en los dramas ni en las euforias, pero estoy muy triste. Había mucha ilusión, con amigos como Agustín (Cuenca) o Juancar (Renedo) que se están dejando la vida por esto. Habíamos conseguido algo que años atrás era una utopia y se nos ha ido por pequeños detalles y de una manera un tanto cruel. Es fútbol y hay que saber aceptarlo», aseveró.

Sobre las claves del descenso, apuntó la falta de acierto en determinados momentos. «La categoría es así de brutal. Segunda RFEF también lo es. Pero en esta categoría no puedes perdonar. Nosotros hemos sido muy valientes y muy ambiciosos y en algunos partidos nos ha penalizado, pero en la gran mayoría hemos tenido opciones de sacar muchos más puntos, especialmente en esta última fase de partidos en casa. La mayoría les hemos empatado y eran días de sacar los puntos que nos hubieran mantenido en la pelea o en la categoría», comentó. En este sentido, indicó que el duelo ante el Nástic de Tarragona fue un buen resumen de la temporada. «El equipo ha competido bastante bien prácticamente tres cuartos de todos los partidos. Nos ha faltado acierto y quizás un punto de suerte. Hay maneras de perder o de bajar de categoría y si tengo que elegir una me quedo con esta», comentó.