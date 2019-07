«La Junta Electoral no va a paralizar la constitución de la Diputación», afirma la presidenta del PP de Segovia Miguel Ángel de Vicente y el resto de diputados electos salen de la Junta Electoral de Zona, donde les esperaba la presidenta provincial del PP, Paloma Sanz. / Óscar Costa Paloma Sanz matiza que solo se aplazaría la cita del 22 de julio si el Tribunal Superior de Justicia así lo ordena CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Lunes, 15 julio 2019, 15:27

El Partido Popular (PP) de Segovia saborea la mayoría absoluta que le otorgaron la semana pasada las Juntas Electorales de Zona y Provincial en sendos acuerdos que desdicen los resultados publicados, corrección incluida, por el Ministerio del Interior tras el escrutinio de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.

Con la presidenta popular, Paloma Sanz, al frente de la comitiva de diputados provinciales, el partido ha presentado este lunes al mediodía, en las dependencias Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital, donde tiene su sede la Junta Electoral de Zona, los avales de los representantes que quedaban por registrar, correspondientes a los designados el viernes pasado por el partido judicial de Segovia y por el de Santa María la Real de Nieva. Ahora, el órgano judicial tramitará su proclamación como diputados provinciales electos.

La semana pasada ya se registraron en los juzgados de Cuéllar y de Sepúlveda los avales de los electos por dichos partidos judiciales, ha precisado la presidenta provincial del PP.

La también senadora ha expresado su satisfacción por las decisiones conocidas que han provocado un cambio sustancial en el escenario que se había planteado en un principio, en el que los populares perdían esa mayoría absoluta. Con doce diputados en la Corporación segoviana, el pacto regional entre el Partido Popular y Ciudadanos (Cs) para dar la presidencia de la Junta de Castilla y León a Alfonso Fernández Mañueco recogía la cesión de la presidencia de la Diputación de Segovia a la formación naranja.

En Segovia se desconocía el pacto con Ciudadanos

Según dejan entrever en el PP segoviano, ese supuesto acuerdo autonómico, ya que no han tenido conocimiento de él cuando salió a la luz en las negociaciones entre Mañueco y Francisco Igea, deja de tener sentido si, como ocurre ahora, las siglas que lidera Paloma Sanz poseen la mayoría absoluta en la institución provincial.

Por lo tanto, la dirección de las filas populares en Segovia asegura estar ahora centrada en gobernar la Corporación cuando se constituya el próximo lunes 22 de julio. Y es que la presidenta provincial revela que ha consultado con la Junta Electoral de Zona, a la que ha preguntado por desarrollo del procedimiento, teniendo en cuenta la opción del contencioso en el que trabaja Izquierda Unida (IU) para impugnar los acuerdos de las juntas electorales en los que se atribuye al PP un diputado más por El Espinar que se le resta a la coalición de izquierda, que de esta forma se queda sin representación en la Diputación segoviana.

Según la información recabada por Paloma Sanz este lunes, «la Junta Electoral de Zona no va a paralizar la constitución de la Corporación, si no hay órdenes de Burgos». Es decir, que la fecha se mantendría, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla podría adoptar medidas cautelares en función de la resolución sobre el contencioso electoral de Izquierda Unida. Este panorama, aunque sobrevuela la composición de la futura institución provincial, no desvía al PP de su objetivo de gobierno.

Concentrados en la mayoría absoluta

Sanz ha subrayado que la mayoría absoluta va a servir para que el Partido Popular, a través de sus trece diputados, «siga trabajando por todos los vecinos de la provincia y siga consiguiendo retos para progresar en los proyectos planteados».

En cuanto a la designación del presidente, la fuerza política se atiene a los plazos y tiempos que estipula el partido en este tipo de procedimientos. Así, habrá una propuesta que deberá ser aprobada por el comité provincial y, a posteriori, por el nacional. La presidenta y senadora no se decanta en público por las opciones de unos y otros y se limita a ironizar con que «será uno de los trece diputados» conseguidos por el PP.