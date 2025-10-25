El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Bayón, en una comparecencia en la sede del PSOE de Segovia. Antonio Tanarro

José Bayón dimite al frente de la agrupación local del PSOE tras volver a la empresa privada

El que fuera concejal con Clara Luquero había sido reelegido hace cinco meses, pero su nuevo puesto dificultaba la conciliación personal y profesional

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:38

Comenta

La agrupación local del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Segovia capital tendrá que buscar nuevo liderazgo tras la dimisión presentada en las últimas horas ... por quien ha venido ocupando la secretaría general, José Bayón. La formación política ha anunciado en la tarde de este viernes la decisión del que fuera concejal de Hacienda y de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación en el Ayuntamiento de la ciudad entre 2015 y 2018, con Clara Luquero de alcaldesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

