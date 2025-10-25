José Bayón dimite al frente de la agrupación local del PSOE tras volver a la empresa privada

La agrupación local del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Segovia capital tendrá que buscar nuevo liderazgo tras la dimisión presentada en las últimas horas ... por quien ha venido ocupando la secretaría general, José Bayón. La formación política ha anunciado en la tarde de este viernes la decisión del que fuera concejal de Hacienda y de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación en el Ayuntamiento de la ciudad entre 2015 y 2018, con Clara Luquero de alcaldesa.

En una escueta nota informativa, la agrupación municipal confirma la dimisión «por motivos personales relacionados con la conciliación de su actual ocupación profesional y su actividad política». Bayón había sido reelegido al frente de los socialistas de la capital segoviana el pasado mes de mayo. Su designación intuía un cambio en la estrategia en las siglas de cara al horizonte temporal de las elecciones al Ayuntamiento de Segovia de 2027. En el punto de mira, recuperar el bastón de mando de la gestión local tras el varapalo en los comicios de hace dos años, cuando el Partido Popular arrebató la Alcaldía al PSOE tras dos decenios en el poder municipal.

Bayón presenta su dimisión después de que su trayectoria profesional haya virado en los últimos meses para regresar al sector privado. Su nombramiento como responsable de las relaciones institucionales de la empresa GDLS, compañía norteamericana propietaria de Santa Bárbara, encargada de fabricar vehículos de combate en España. Cabe recordar que el ingeniero segoviano compatibilizó entre 2015 y 2018 su cargo como concejal en el Ayuntamiento de la ciudad con sus desempeños en la citada empresa. Hace siete años, pidió una excedencia en la mercantil al ser llamado por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Dependiente del Ministerio de Industria

Fue la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la vallisoletana Reyes Maroto, la que apostó por su incorporación como director de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa). Bayón dejó entonces su escaño en la corporación local y se dedicó a sus nuevas funciones en el ámbito público, aunque continuó como secretario general de la agrupación local del Partido Socialista de Segovia capital. Su carrera profesional dio un paso más al ser designado en enero de 2024 como director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), también dentro del espectro pública, ya que esta entidad trabaja bajo el paraguas del Ministerio de Industria.

Este año, el ingeniero segoviano, militante del PSOE desde 2003, se ha reincorporado a la empresa privada al ser el elegido de GDLS para liderar el área de relaciones institucionales, en un escenario geopolítico internacional en el que España va a aumentar sus esfuerzos inversores en la industria armamentísica. La ocupación que le supone esta nueva atribución es la que le ha obligado a presentar su dimisión cinco meses después de haber sido reelegido secretario general de los socialistas de la capital y de haber empezado a marcar la estrategia con el objetivo de recuperar la Alcaldía en las elecciones a celebrar dentro de menos de dos años.

Una de las críticas que había cosechado la figura de José Bayón era que sus obligaciones laborales le hacían pasar más tiempo en Madrid que en Segovia. Tras su reelección como secretario general de la agrupación municipal, el PSOE quería reenfocar su acción en la carrera por recuperar la Alcaldía y en respaldar a la actual portavoz del grupo en el Consistorio, Clara Martín, con la que compareció Bayón días después de reeditar su liderazgo en la agrupación para abordar asuntos de interés de la ciudad.

«Respaldo y respeto»

La Comisión Ejecutiva Municipal (CEM) «respeta y respalda esta decisión y la agrupación agradece la dedicación y el compromiso que José Bayón ha mantenido durante su etapa al frente de la secretaría general y expresa su reconocimiento por el trabajo desarrollado en favor del proyecto socialista en la ciudad», recoge el comunicado del PSOE local.

Las siglas aprovechan para reafirmar su compromiso «con un proyecto de progresista, abierto y participativo, que siga impulsando políticas de cohesión social, sostenibilidad y desarrollo económico desde los valores de la socialdemocracia y el servicio público». Según los estatutos federales, se seguirá el proceso de elección de una nueva ejecutiva municipal, órgano interno en el que solo figura uno de los concejales de la actual bancada socialista en el Consistorio de Segovia, en concreto Raquel de Frutos.