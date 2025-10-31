El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Antonio Ruiz. A. de Torre

José Antonio Ruiz Hernando, Hijo Predilecto de Segovia

El nombramiento cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:27

El pleno aprobó por unanimidad el nombramiento de José Antonio Ruiz Hernando como Hijo Predilecto de la ciudad. El actual cronista oficial de Segovia, ... nacido en 1943, recibe así el máximo reconocimiento institucional por su dedicación vital al estudio, preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico y urbanístico segoviano.

