José Antonio Ruiz Hernando, Hijo Predilecto de Segovia

El pleno aprobó por unanimidad el nombramiento de José Antonio Ruiz Hernando como Hijo Predilecto de la ciudad. El actual cronista oficial de Segovia, ... nacido en 1943, recibe así el máximo reconocimiento institucional por su dedicación vital al estudio, preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico y urbanístico segoviano.

La propuesta, defendida por todos los grupos políticos, destaca su trayectoria como doctor en Historia por la Complutense y catedrático emérito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde formó a generaciones de profesionales. Miembro del Patronato del Alcázar, consejero provincial de Bellas Artes, académico correspondiente de las Reales Academias de San Fernando (Madrid) y Burdeos (Francia) y académico de mérito de la Real Academia de San Quirce, Ruiz Hernando ha sido definido como «embajador de los valores segovianos». Sus obras fundamentales –Historia del urbanismo de Segovia, Las trazas de la Catedral o sus estudios sobre el Alcázar– son referentes imprescindibles. Todos los portavoces coincidieron en su rigor, pasión y secillez».

«Nadie ha escuchado como él las voces del pasado», afirmó Clara Martín (PSOE). «Guardián de la memoria colectiva», añadió Guillermo San Juan (Segovia en Marcha). La ciudad rinde así tributo a quien ha hecho de su vida «un acto de fidelidad» a Segovia, y engrandecido su nombre con sabiduría y amor desinteresado.