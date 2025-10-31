El pleno municipal aprueba la ordenanza reguladora de ocupación de la vía pública La izquierda reprocha al equipo de gobierno haber hurtado la participación de la ciudadanía en la elaboración de la norma

La Ordenanza Municipal de Ocupación de Vía Pública salió por fin adelante en el pleno de ayer después de meses de trabajo entre los representantes municipales y los principales colectivos afectados. La norma regula el uso del dominio público por terceros en servicios esenciales, construcciones, recintos feriales y terrazas de bares, restaurantes y cafeterías. José Luis Horcajo (PP) dijo que se trata de una norma «clara, estable y eficaz» que garantiza el interés general, la transparencia y la seguridad jurídica, aunque admitió la posibilidad de realizar ajustes en el futuro.

La norma recabó el apoyo de los grupos Ciudadanos y Vox, pero no de la bancada de la izquierda, que lamentó la «nula» participación que el Ayuntamiento ha dado a la ciudadanía. No obstante, Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos, vigilará su desarrollo. «Esta ordenanza y los bonos comercio son los únicos compromisos del pacto presupuestario PP-Ciudadanos que el equipo de gobierno ha cumplido», dijo con resquemor. Como ya había señalado, Segovia en Marcha (Podemos + Alianza Verde) criticó los desequilibrios a su juicio existentes en una ordenanza que prioriza «a las patronales y al lobby turístico» sobre las demandas de los colectivos que integran el Consejo de Accesibilidad y la hostelería de barrio. Por su parte, Izquierda Unida deploró la falta de participación real más allá de la hostelería y la construcción, y el PSOE alertó sobre accesibilidad, ruido y seguridad, y exigió atender al informe de Patrimonio Histórico sobre anclajes, plataformas y cortavientos. En el turno de réplica, Horcajo insistió en el cumplimiento legal de la accesibilidad y la negociación con «todos» los sectores.

El debate subió de tono cuando el equipo de gobierno sometió al pleno la aprobación de una modificación presupuestaria por superávit para amortizar deuda. El PP defendió el saneamiento de las cuentas y el cumplimiento de la regla de gasto impuesta por el Gobierno. Vox se abstuvo por responsabilidad, pero exigió la desaparición de Evisego, la empresa de suelo y vivienda, que ha de recibir 650.000 euros de inyección. El PSOE echó en cara al equipo de gobierno la «inejecución presupuestaria», en su opinión de récord, y Segovia en Marcha e Izquierda Unida coincidieron en señalar un problema más de gestión que de deuda, según sus palabras. «Si ejecutaran más, no amortizarían tanto», afearon al nuevo responsable de Hacienda, José Luis Horcajo.

Precisamente, el pleno tomó ayer conocimiento del cese de Rosalía Serrano como concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos y su relevo, de carácter provisional, por Horcajo, que asumirá esas funciones al menos hasta la remodelación del equipo de gobierno.

El debate volvió a enconarse con la dación de cuenta de la memoria justificativa para la incorporación del Ayuntamiento en la mercantil Segovia Intermodal mediante la asunción de participaciones sociales. Esta sociedad está promovida por la Federación Empresarial Segoviana (Fes) para estudiar, promover y operar terminales de carga ferroviarias y viarias en la provincia y que tiene por objetivo impulsar la construcción de un Puerto Seco.

A raíz del cambio de planes y de 'trasladar' a La Costanilla el proyecto de expansión industrial que se había diseñado en Prado del Hoyo, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ya había deslizado que la incorporación del Ayuntamiento a Segovia Intermodal sería «inmediata» en cuanto estuviera la memoria. El documento está elaborado y la intención del equipo de gobierno es que en la siguiente sesión plenaria, la correspondiente a noviembre, se apruebe la participación en la sociedad impulsada por la patronal provincial. La cuantía económica que hace falta para entrar en el accionariado es de 50.000 euros.

Los grupos de la izquierda y Ciudadanos echaron en cara al PP no estar poniendo toda la carne en el asador en cuestión de desarrollo industrial. Los socialistas criticaron el retraso que arrastra la incorporación a Segovia Intermodal y exigieron «transparencia» en los costes municipales del futuro desarrollo de la Costanilla.

