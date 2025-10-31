El Ayuntamiento promoverá la bonificación total de los peajes de la AP-6 y la AP-61

El grupo municipal popular sacó adelante la moción por la que se reclamará a las administraciones implicadas (Estado, Junta de Castilla y León y Comunidad ... de Madrid) la participación en la financiación de las partidas necesarias para que se bonifique a los usuarios con el cien por cien del precio de los peajes de las carreteras AP-6, AP-61 y AP-51. De esta manera, se instará a las administraciones a que se sumen al compromiso ya adquirido por la Junta de Castilla y León para esta bonificación, con una aportación del Gobierno regional de 10 millones de euros, incluidos en el borrador de presupuestos de 2026.

Los populares admitieron una enmienda presentada por el PSOE para que se inste a las instituciones a establecer las fórmulas administrativas y presupuestarias de colaboración para hacer compatibles dichas ayudas entre sí y conseguir que la bonificación del peaje sea total. La izquierda, no obstante, reprochó al PP haberse opuesto a mociones similares cuando gobernaba el Estado y de moverse ahora por intereses electorales en Castilla y León.

El pleno aprobó también la moción de Ciudadanos para revisar el sistema de carga y descarga. Todos los grupos coincidieron en la necesidad de adaptarlo a la nueva realidad.

La cámara rechazó las mociones de IU sobre el blindaje permanente para las viviendas de protección oficial; la defendida por Vox en relación con la soledad no deseada, y la presentada por el PSOE acerca del CIEES San Lorenzo de la Fábrica de Borra.