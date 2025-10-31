El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del pleno de este viernes. Antonio de Torre

El Ayuntamiento promoverá la bonificación total de los peajes de la AP-6 y la AP-61

La propuesta ha logrado los votos favorables del PP, PSOE y Ciudadanos con la abstención de IU, Vox y Podemos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:26

Comenta

El grupo municipal popular sacó adelante la moción por la que se reclamará a las administraciones implicadas (Estado, Junta de Castilla y León y Comunidad ... de Madrid) la participación en la financiación de las partidas necesarias para que se bonifique a los usuarios con el cien por cien del precio de los peajes de las carreteras AP-6, AP-61 y AP-51. De esta manera, se instará a las administraciones a que se sumen al compromiso ya adquirido por la Junta de Castilla y León para esta bonificación, con una aportación del Gobierno regional de 10 millones de euros, incluidos en el borrador de presupuestos de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  4. 4

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  5. 5 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  6. 6

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  7. 7

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  8. 8 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  9. 9 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  10. 10

    Un frente frío dejará un Halloween y un día de Todos los Santos pasados por agua en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento promoverá la bonificación total de los peajes de la AP-6 y la AP-61

El Ayuntamiento promoverá la bonificación total de los peajes de la AP-6 y la AP-61