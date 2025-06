«Muchas de las inversiones de la Junta se han planificado para que estén en 2027»

Llegó como independiente al Ayuntamiento de la capital, se convirtió en el alcaldesa en tres años y tras doce meses al frente del Consistorio pasó ... a liderar la oposición. Clara Martín repasa los dos años de gobierno del Partido Popular y los retos del PSOE de Segovia para intentar recuperar la Alcaldía de la ciudad.

–¿Segovia está paralizada como asegura gran parte de la oposición municipal?

– Sí, Segovia está paralizada mientras otros avanzan, con lo cual al final nos estamos quedando atrás en muchas cuestiones.

–¿Por qué?

–Porque había proyectos que ahora mismo se han quedado paralizados. Estábamos hablando, por ejemplo, de todo el desarrollo industrial, del proyecto de CITAR, de iniciativas de vivienda pública... Ahora mismo esos proyectos se han quedado en un cajón.

–La mayor parte de la oposición dice que esa parálisis dura más de dos años.

–No estoy de acuerdo. El desarrollo de Prado del Hoyo, el proyecto del CITAR, la promoción de suelos públicos para tener vivienda pública... Se desarrollaron en el pasado mandato. Hay otras cuestiones como el mantenimiento de las vías públicas en las que efectivamente había que mejorar.

–¿Le están sorprendiendo las políticas del Partido Popular?

–No, porque yo ya conocía la gestión de José Mazarías como delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia. Las políticas que eran de competencia autonómica, que son las principales para el desarrollo de Segovia, las aparcó totalmente de una manera premeditada.

–¿El PSOE ha entendido el mensaje que dejaron las urnas en 2023?

–Evidentemente. Hay una asunción de responsabilidad en cuanto a que se perdieron tres concejales después de veinte años de gobierno.

–¿Cuál fue ese mensaje?

–Que después de veinte años de gobierno los ciudadanos decidieron que era necesario un cambio.

–¿Para 2027 el PSOE debe rescatar su proyecto de esos veinte años o apostar por uno nuevo?

–Es difícil romper la línea de trabajo porque hay proyectos que siempre son estratégicos y evidentemente ahí sí que tendremos que plantear la continuidad de ciertas cuestiones. Pero evidentemente habrá otras que para nosotros tienen que adaptarse a la situación que estemos en 2027.

–¿Cree que el PP va a cumplir su programa electoral?

–No, no creo que se vaya a cumplir en un alto porcentaje. Hay cuestiones como la construcción de la estación de autobuses, el desarrollo de los suelos de nuevos espacios urbanos para creación de vivienda, el desarrollo industrial, la generación de oportunidades económicas más allá del turismo, el cuartel de Policía Local... Están muy lejos de cumplirse. Lo primero que cumplió nada más llegar a la Alcaldía, que no venía en su programa electoral, fue el intento de la subida de sueldo o el comprarse coches de alta gama.

Su futuro «No puedo asegurar si voy a ser o no la candidata dentro de dos años porque no depende de mí»

–¿Cuál considera que es el principal error de este equipo de gobierno?

–La falta de diálogo. Gobernar en minoría exige llegar a acuerdos, es una regla muy básica. Nosotros lo hicimos el pasado mandato. Ahora incluso la concejala de Ciudadanos reconoce que ha habido mucha falta de diálogo y dice que parece intuirse un cambio. Yo desde luego creo que ese cambio no se ha producido.

–¿Cree que el acuerdo entre el PP y Cs esconde algo?

–Noemí Otero ahora mismo tiene una situación complicada. Habrá que ver qué es lo que hace de cara a las elecciones autonómicas, si se queda descolgada y sin partido o busca cobijo en el PP. A nosotros nos llama la atención que haya cuestiones en las que ha sido muy crítica y luego se repliega. Veremos qué es lo que está buscando.

–¿Cree que está buscando cobijo en el PP?

–No te lo puedo responder.

–¿Tiene motivos el gobierno municipal para quejarse de la herencia recibida y de caramelos envenenados?

–La gestión municipal es muy exigente. Te requiere estar desde el primer día a un nivel y a una intensidad de trabajo muy elevada y evidentemente no es la misma intensidad de trabajo que un delegado territorial de la Junta. Aquí tienes muchos frentes encima de la mesa. Y evidentemente el equipo de gobierno actual llegó y se quedó paralizado ante lo que se le ponía encima de la mesa. Había proyectos de fondos europeos que ya estaban para licitar.

–¿Va a acudir el PSOE a los tribunales para lograr la dimisión de la concejala May Escobar?

–Veremos cuál es la respuesta del equipo de gobierno en cuanto a la a recuperar el dinero que se gastó de manera indebida. De momento no nos han respondido a esa cuestión, por lo que estamos valorando diversas opciones y no podemos cerrar ahora mismo ninguna puerta. Pero el equipo de gobierno decía que habían hecho una gestión impecable del Mercado de la Navidad de 2023 y ahora ya van a asumir que todo lo que hicieron es nulo, es ilegal.

–¿Cree que la Junta habría invertido en Las Lastras o el arreglo de travesías con un gobierno municipal del PSOE?

–No. Ya sabemos a qué juega Mañueco y el PP. En función de quién esté gobernando hay ciudades de primera y hay ciudades de segunda. Lo llevamos viendo durante veinte años y va a ser curioso porque muchas de esas inversiones se han planificado para que estén listas para el 2027. Lamento que el señor Mazarías, siendo delegado territorial cuatro años atrás y con ese mismo listado de tareas, tomara nota y se quedase de brazos cruzados. Solamente ha sido cuando ha gobernado el PP en esta ciudad cuando realmente el PP ha decidido dar el paso. Pero las reclamaciones y las necesidades han estado durante veinte años.

-¿Será candidata en 2027?

–Yo estaré donde quiera el partido que esté. Me he involucrado con la ciudad, que es lo que siempre he defendido. De cara a la elaboración de las listas yo no te puedo decir si voy a ser candidata o no, porque no depende de mí.

–¿Quiere serlo?

–A día de hoy yo quiero estar en el Ayuntamiento. Luego ya veremos lo que ocurre. Tampoco quiero engañar a a la gente. Evidentemente, mi trabajo es en la ciudad y ahí está. Espero poder seguir de cara al 2027, pero como eso no depende de mí, no puedo confirmar que sea la candidata.

–¿Cree o está segura de que no ha habido irregularidades en el proceso de primarias del PSOE de Segovia?

–Yo no he estado involucrada, desde luego, en la parte de los papeles. Yo firmé mi aval en persona y lo llevé a la sede. En primera persona nunca he visto nada irregular. No me compete a mí como militante hacer esa evaluación. Se han presentado unas denuncias y se han analizado por parte del Comité de Ética y de Garantías del partido y ha dicho que estaba todo correcto. No tengo que cuestionar tampoco al comité.

–¿Usted ha visto las pruebas presentadas por el sector crítico a José Luis Aceves?

–No. Yo he visto mi papel con mi aval firmado por mí, que ese es el que a mí me corresponde ver.