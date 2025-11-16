Un incendio devora una autocaravana en apenas unos minutos en Segovia

Minutos antes de las siete de la tarde de este domingo, el barrio de San Lorenzo se ha visto sacudido por un incendio que ha ... devorado en apenas unos minutos una autocaravana estacionada en la calle Echar Piedra.

El fuego, cuyas causas aún se desconocen, se declaró de forma repentina y envolvió el vehículo en llamas voraces, lo que proyectó un resplandor anaranjado sobre las fachadas cercanas. Los vecinos, alertados por el incendio, llamaron rápidamente a los bomberos. La tensión alcanzó su clímax cuando una bombona de gas que había en el interior de la autocaravana, expuesta como estaba a las altas temperaturas, dio lugar a una destructiva explosión. Esta circunstancia agravó los efectos del fuego.

Una dotación de bomberos acudió rápidamente al lugar del siniestro. Los efectivos desplegaron mangueras para sofocar las llamas antes de que alcanzaran las paredes de la casa adyacente, que podría haber sufrido daños irreparables. La Policía Local también se personó en el escenario y acordonó la zona. Por suerte, el incidente no dejó heridos ni víctimas que lamentar, un alivio en medio del caos que interrumpió la tranquila rutina vespertina de este barrio de Segovia.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias que ocasionaron el fuego, mientras los residentes respiran aliviados al ver cómo una potencial catástrofe se saldó con solo pérdidas materiales.