Un incendio en una vivienda obliga a cortar la travesía de San Rafael

El núcleo espinariego de San Rafael ha amanecido este viernes marcado por un aparatoso incendio declarado en un edificio de travesía que atraviesa el municipio, ... que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias y a pedir a los vecinos que extremen las precauciones ante la presencia de humo en la zona.

Según informa el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 08:56 horas se recibió el aviso de un fuego en una vivienda situada a la altura del número 45 de la avenida Alto del León, en San Rafael, donde una mujer podría haber resultado intoxicada por inhalación de humo. Hasta el lugar se han desplazado de inmediato Guardia Civil, Policía Local de El Espinar, Bomberos de Segovia y un equipo sanitario de Sacyl.

El Ayuntamiento de El Espinar ha detallado posteriormente que el incendio afecta a un edificio ubicado en la travesía de San Rafael y que el operativo continúa activo desde alrededor de las 9:00 horas. En la zona trabajan de forma coordinada Bomberos de Segovia, Guardia Civil, Policía Local, personal municipal y efectivos de Castellana de Autopistas, que apoyan las labores de extinción con un vehículo cisterna.

El equipo médico de Sacyl está atendiendo a varias personas afectadas por inhalación de humo, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre su estado. Las labores se centran en contener y extinguir el fuego y en garantizar la seguridad de los residentes y del entorno del edificio.

Ampliar Bomberos y Guardia Civil, en el lugar del incendio. Protección Civil El Espinar

El origen de las llamas se ha producido en un comercio a pie de calle desde donde se han extendido al piso superior en el que se ubica una vivienda. Un taller y el antiguo 'Bar La Serrata' se encuentran afectados. Varios vecinos han tenido que ser atendidos por el equipo médico de Sacyl por inhalación de humo. Además, dos agentes de la Guardia Civil que han entrado a desalojar la vivienda también han necesitado atención médica por intoxicación por humo. Los equipos de emergencia continúan en estos momentos actuando para contener y extinguir el incendio y así poder garantizar la seguridad de los vecinos y de la zona afectada.

📢⚫️🔥En Segovia, un incendio provoca el corte total de la N-6, a su paso por San Rafael, en ambos sentidos.



➡️Incidente en el P.K. 62.

➡️Genera más de 3 kilómetros de retenciones. pic.twitter.com/HrpCQcwMUV — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 14, 2025

Como medida de precaución, el Consistorio ha recomendado a los vecinos del núcleo de San Rafael mantener las ventanas cerradas para evitar la entrada de humo en las viviendas. Asimismo, ha solicitado a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios por el área afectada y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Aunque en un primer momento la circulación no había sido cortada en su totalidad, la DGT ha informado pasadas las 11:00 horas del corte total del tráfico, lo que está generando más de 3 kilómetros de retenciones.